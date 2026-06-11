Quién gana en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: predicciones y pronóstico, según la IA

Raúl Jiménez, de la Selección de México; y Lyle Foster de la Selección de Sudáfrica.

Este jueves comienza el Mundial 2026 y en el partido inaugural se enfrentan la Selección de México contra la Selección de Sudáfrica. El primer cruce del Grupo A, que comienza a las 16 hs, será un partido peleado donde el combinado mexicano jugará de local y deberá enfrentarse a la destreza física del conjunto africano.

México o Sudáfrica: quién gana el primer partido del Mundial 2026

Tras analizar estadísticas y las realidades futbolísticas de ambos conjuntos, la inteligencia artificial estableció que el gran ganador del partido será México. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el seleccionado mexicano llega con una preparación sólida.

En sus últimos encuentros de carácter amistoso previos a la cita mundialista, el conjunto evidenció un rendimiento óptimo, registrando victorias contundentes frente a Ghana, Australia y una goleada de 5-1 ante Serbia, lo que lo llevó a acumular una diferencia de goles considerable. Además, el combinado cuenta con futbolistas experimentados en las ligas europeas, como el mediocampista Edson Álvarez, le otorga al equipo un equilibrio crucial en los pases y la contención en el sector central. Asimismo, la ofensiva liderada por atacantes de trayectoria internacional proporciona variantes dinámicas claves para desarticular bloques defensivos bajos.

La Selección de México es la favorita para ganar el partido inaugural del Mundial 2026

Sin embargo no se espera un partido fácil, Sudáfrica -dirigida por el experimentado estratega Hugo Broos- regresa al torneo internacional tras una prolongada ausencia en las últimas tres ediciones. El conjunto africano basa su propuesta en una estructura compuesta mayoritariamente por futbolistas de la liga local, priorizando el orden táctico, la disciplina defensiva y un despliegue físico intenso.

El combinado sudafricano intentará pelear un partido friccionado con un repliegue defensivo ordenado, pero su historial reciente genera incertidumbre: las derrotas previas ante combinados como Panamá y Camerún exponen ciertas falencias cuando el equipo es sometido a presiones altas en territorio propio, sumado a una evidente falta de regularidad en la concreción de jugadas de peligro.

Según la IA, hay además otras claves que le otorgarían la victoria a México