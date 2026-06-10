México está preparado para debutar con triunfo en Mundial en casa, dice DT Aguirre

Javier Aguirre, seleccionador de México, durante la conferencia de prensa

La selección mexicana de fútbol está preparada y confiada en presentarse en casa con un triunfo en ‌el partido inaugural del ‌Mundial, aseguró el miércoles el director técnico Javier Aguirre.

México y Sudáfrica darán el jueves el puntapié inicial de la Copa del Mundo en el estadio Azteca, y el "Vasco" Aguirre apeló a la seguridad y confianza que les ha transmitido a los jugadores para salir con el triunfo.

"Lo que pretendo transmitirle ​a los jugadores ⁠es la seguridad de que puede ser un buen ‌día para nosotros y que va a ser ⁠una fiesta que perdurará por muchas ⁠décadas, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos, que no nos olvidemos de nuestra manera de jugar y de ⁠nuestra fortaleza mental", dijo Aguirre en rueda de prensa.

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"Mañana ​puede ser un día histórico para muchos ‌porque difícilmente estos chicos podrán vivir ‌otro Mundial en casa", señaló.

El DT, que vivirá un ⁠partido inaugural en un Mundial por segunda vez en su carrera, tras el choque también ante Sudáfrica en 2010, se mostró convencido de que sus jugadores dejarán una imagen ​positiva.

"Tuvimos el ‌tiempo suficiente y la preparación adecuada, física y anímicamente están muy bien, está todo el escenario para que hagamos un buen partido, está la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial", explicó.

"Estoy ⁠con mucha confianza de que va a ser un buen día para nosotros, esperamos que seamos capaces de jugar mejor que el rival", agregó.

El técnico mexicano adelantó que ya tiene al 11 titular que saldrá el jueves a la cancha, pero sostuvo aún no se lo ha transmitido a los jugadores.

"Ya lo tengo ‌muy estructurado, no he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados pues puede ser cualquiera de ellos (...) Estamos preparados para cualquier eventualidad, hemos elegido a 26 jugadores y seres humanos que están preparados para todo lo que venga, ‌y ojalá que al final de los 90 minutos se refleje en el marcador", señaló.

"El handicap que tenemos a favor de jugar ‌en casa ⁠tiene que notarse, y es algo que los jugadores tienen que manejar", apuntó.

Tras enfrentar a Sudáfrica, ​México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio y cerrará la fase de grupos frente a República Checa el 24 de junio.

Con información de Reuters