Quién es la esposa de Nicolás Otamendi: a qué se dedica Celeste Rey, la pareja del futbolista

Nicolás Otamendi es uno de los campeones de la Selección Argentina que trajeron la Copa del Mundo en 2022. Durante el Mundial y en cada torneo está acompañado de su esposa, Celeste Rey. Ambos están en pareja desde el 2015 y han formado una familia.

Quién es Celeste Rey: a qué se dedica la esposa de Otamendi

Si bien Celeste Rey acompaña al jugador en cada partido, mantiene un perfil bajo y se desconoce a qué se dedica verdaderamente, a pesar de la fama del jugador. Mientras Otamendi comparte habitualmente sus entrenamientos, partidos y momentos con la Selección, Celeste suele mostrarse de manera más reservada en redes sociales, siempre dentro del ámbito familiar.

La pareja se conoció durante la adolescencia, pero comenzaron a salir en 2015. Hoy tienen dos hijos juntos: Mía y Valentín. Sin embargo, el futbolista también tiene otra hija, Morena, fruto de una relación previa.

La familia acompañó al futbolista en momentos claves de su carrera, como el Mundial de Qatar 2022, los cuatro incluso estuvieron presentes en el estadio durante la final y celebraron el triunfo del combinado argentino. Se espera que para este Mundial 2026 también estén presentes acompañando a Otamendi a defender el título de campeón del mundo.

¿Cómo se conocieron Celeste Rey y Nicolás Otamendi?

La historia entre Celeste y Nicolás comenzó mucho antes de que él se convirtiera en figura internacional. Ambos se cruzaron durante la adolescencia en Buenos Aires, aunque en ese entonces solo eran amigos.

Celeste Rey y Nicolás Otamendi tienen dos hijos, Mía y Valentín

El reencuentro llegó en 2015, cuando Otamendi jugaba para el Manchester City en Inglaterra. Desde ese momento, la pareja no volvió a separarse. Durante los primeros años, la relación se mantuvo prácticamente en la intimidad. Recién en 2017 empezó a tener mayor visibilidad, luego de que ambos fueran captados por fotógrafos en Londres. A partir de ese momento, el defensor comenzó a mostrar más escenas familiares en sus redes sociales.

