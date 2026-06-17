Quién es y a qué se dedica Yaz Jáureguy, esposa de Valentín "Colo" Barco

El jugador de la Selección Argentina Valentín "Colo" Barco vive su primer Mundial y está acompañado de su esposa,Yazmín Jáureguy. La modelo e influencer lleva años junto al el ex Boca y Racing Club de Strasbourg Alsace.

Quién es y a qué se dedica Yazmín Jaureguy, la esposa del Colo Barco

Conocida simplemente como Yaz en redes sociales, la esposa del zurdo de la Selección Argentina es modelo e influencer. Actualmente cuenta con más de 120 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenido sobre moda, viajes, maternidad y su vida cotidiana junto al futbolista.

Yaz Jáureguy, la esposa de ¿Colo" Barco, es modelo e influencer

Su relación con Colo Barco comenzó justamente en el mundo de la moda: la pareja se conoció durante un desfile. Según se conoce, él fue quien dio el primer paso al seguirla en redes y los rumores sobre su romance se acrecentaron al mostrarse juntos en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro 2023, donde Boca cayó ante Fluminense de Brasil. Meses después fue Barco quien confirmó su romance con la modelo con un posteo en las redes sociales. A pesar de ser ambos muy jóvenes, la relación creció rápidamente y logró convertirse en un proyecto de vida en común.

¿Cuántos hijos tiene el Colo Barco?

Barco y Jáureguy tuvieron su primera hija en marzo de 2025. Gemma llegó para ampliar la familia y luego decidieron formalizar su relación con una boda íntima. Desde entonces, Yaz combina su rol como madre con su trabajo como creadora de contenido, y suele acompañar al deportista en sus distintas etapas profesionales en el exterior. "Llegamos siendo cuatro, y nos vamos siendo cinco", describió Yas en un emotivo mensaje de depedida en redes sociales cuando finalizó la etapa del futbolista en Strasbourg, Francia.

El próximo capítulo de la familia Barco-Jaureguy podría darse en Inglaterra, a donde el futbolista podría irse después del Mundial 2026. Antes de eso, Yaz viajará junto a su hija a Estados Unidos para acompañar al Colo en su debut mundialista con la Selección argentina. Lo concreto es que el ex Boca Juniors se encuentra listo para debutar en una Copa del Mundo de mayores, luego de haber sido titular en la Sub 20 que se disputó en casa allá por el 2023. Desde el banco, pide pista y un puesto como titular en la mitad de la cancha o incluso como lateral izquierdo.