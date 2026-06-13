Quien es Cristian Pulisic, el crack de Estados Unidos que fue la bestia negra de la Selección de Paraguay

Christian Pulisic, conocido como 'El Capitán América', se destaca como la gran figura del fútbol estadounidense en este 2026. Futbolista del AC Milan y capitán de la selección de Estados Unidos, su trayectoria se destacó en el partido contra la Selección de Paraguay en pleno Mundial. No solo fue el autor de una asistencia, sino que enloquecuió al equipo de Gustavo Alfaro.

Originario de Hershey, Pensilvania, Pulisic nació el 18 de septiembre de 1998 y comenzó su carrera en el equipo juvenil Pennsylvania Classics. A los 16 años dio el salto europeo al Borussia Dortmund, donde rápidamente rompió récords de juventud en la Bundesliga, disputando 43 partidos en su primera temporada y sumando 5 goles junto a 13 asistencias.

Su consagración internacional llegó en 2019 cuando fue fichado por el Chelsea de la Premier League. Allí, en 2021, se convirtió en el primer estadounidense en ganar una final de la UEFA Champions League tras la contundente victoria 6-0 contra Legia de Varsovia. Este logro marcó un hito para el fútbol de su país.

En 2023, Christian Pulisic firmó con el AC Milan de la Serie A, club en el que durante la temporada 2025-2026 anotó 8 goles y brindó 4 asistencias en 30 partidos, superando el récord histórico de Clint Dempsey como el máximo goleador estadounidense en las cinco grandes ligas europeas.

En este Mundial 2026, Pulisic lidera la selección estadounidense bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. Su confianza y puntería afinada lo posicionan como el encargado de guiar al equipo en el debut frente a Paraguay, partido que se disputará en Los Ángeles.

El rol de Pulisic en la selección no solo es el de goleador, sino también el de capitán y símbolo de un fútbol que busca consolidarse a nivel mundial. Su influencia dentro del plantel y su experiencia en Europa lo convierten en una pieza clave para las aspiraciones estadounidenses en esta Copa del Mundo.

Mientras tanto, los fanáticos del Mundial 2026 están atentos a cada partido y a las posibles alineaciones, con la expectativa puesta en cómo 'El Capitán América' podrá dejar su huella en esta edición histórica del torneo. ¿Podrá Pulisic llevar a Estados Unidos a una actuación memorable?