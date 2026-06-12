Inversión y acceso: Formosa concretó una inversión estratégica destinada a fortalecer el sistema de salud

El Gobierno de Formosa concretó una inversión estratégica destinada a fortalecer el sistema de salud en el Hospital de El Potrillo, ubicado en el Departamento Ramón Lista. El equipamiento de última tecnología permitirá optimizar el servicio de laboratorio, ampliar la capacidad operativa y agilizar la obtención de resultados en una de las zonas más alejadas del territorio provincial.

La iniciativa forma parte de un proceso sostenido de modernización de la red de laboratorios públicos, con el objetivo de garantizar diagnósticos más rápidos, precisos y accesibles para la población.

En esta oportunidad, el nosocomio incorporó tres equipos clave: un autoanalizador de química CM250, un autoanalizador de electrolitos para ionograma y un lavador de placas de Elisa. A estos se suma un equipo IChroma, que amplía la posibilidad de realizar estudios hormonales y de indicadores clínicos fundamentales.

El director del Laboratorio Provincial de Referencia, José Chiacchio, explicó que la incorporación de estos dispositivos permitirá “dar una respuesta más rápida y eficiente a la demanda de estudios que se reciben desde distintos puntos de la zona”, destacando el impacto directo en la atención de pacientes.

El autoanalizador CM250 permitirá incrementar el flujo de procesamiento de muestras, mientras que el equipo de electrolitos facilitará determinaciones esenciales para el seguimiento de diversas patologías. Por su parte, el sistema de Elisa agilizará análisis vinculados a enfermedades infecciosas como Chagas, toxoplasmosis y VIH.

Diagnósticos más rápidos y acceso más equitativo

El nuevo equipamiento también permitirá reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de los resultados en estudios clave para la salud pública. El equipo IChroma, en particular, permitirá ampliar determinaciones como perfil tiroideo, TSH, T3, T4 y ferritina, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en el oeste provincial.

Desde el área sanitaria destacaron que estas incorporaciones no solo benefician a El Potrillo, sino también a comunidades y parajes cercanos que dependen de su área programática.

“El Gobierno de Formosa continúa realizando inversiones permanentes en equipamiento, tecnología e infraestructura para fortalecer cada uno de los laboratorios de los efectores sanitarios que integran la red de salud provincial”, afirmó el profesional de salud.

En ese sentido, subrayó que estas acciones reflejan la decisión política de seguir consolidando un sistema de salud público inclusivo y equitativo. “Más allá de las distancias geográficas, el objetivo es que todos los formoseños y formoseñas tengan acceso a estudios diagnósticos oportunos, gratuitos y de calidad, lo más cerca posible del lugar donde viven”, expuso al concluir.