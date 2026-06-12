El técnico de Corea del Sur elogia la unidad del equipo tras la remontada ante los checos

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo que su equipo había seguido al pie de la letra sus instrucciones previas al partido después de remontar para vencer 2-1 a República Checa en su debut en el Grupo A del Mundial el jueves.
Tras quedar en desventaja por un cabezazo de Ladislav Krejci en el segundo tiempo, los coreanos reaccionaron con goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu para asegurarse tres puntos cruciales en Guadalajara.
"Antes del partido di dos mensajes: no rendirse hasta el final y unirse como uno solo", dijo en una rueda de prensa. "Estemos o no en el campo, tenemos que jugar como un solo equipo".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La victoria llegó pese a una jornada inusualmente gris del capitán Son Heung-min, quien falló cinco ocasiones en la primera mitad antes de ser reemplazado por Oh, autor del gol del triunfo.
Pese a la falta de acierto, el técnico se apresuró a defender a su veterano delantero.
"Son es nuestro mejor jugador y también un capitán muy estable. Creemos que Son hizo todo lo posible", dijo el entrenador, aunque añadió que el equipo debe "pulir" la definición de sus ocasiones.
Corea del Sur está empatada a tres puntos con México en la cima del grupo, lo que anticipa un duelo de alto voltaje contra los coanfitriones del torneo el 18 de junio.
"Ambos equipos sumaron tres puntos. (...) El próximo partido será muy importante", dijo Hong.
Con información de Reuters