Estados Unidos y Paraguay se miden en un cruce clave por el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa con su apasionante primera jornada de la fase de grupos. Este viernes, Estados Unidos y Paraguay harán su estreno oficial en el Grupo D, en lo que promete ser un duelo de estilos muy marcados en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

El seleccionado norteamericano busca pisar fuerte en su propia casa y ante su gente, mientras que el conjunto albirrojo —comandado tácticamente por el argentino Gustavo Alfaro— intentará plasmar su habitual solidez e inteligencia defensiva para llevarse un resultado positivo en un debut que puede definir gran parte del futuro de la zona.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay?

El encuentro se disputará este viernes 12 de junio a partir de las 22:00 horas (horario de Argentina).

¿Dónde ver el partido en vivo? (TV y Streaming)

Para los fanáticos en Argentina, el partido contará con una amplia cobertura en directo a través de múltiples pantallas, tanto por televisión tradicional como por plataformas digitales:

Televisión (En vivo): DSports, TyC Sports y Telefe.

Streaming (Online): Disney+, Paramount+, MiTelefe, Flow y TyC Sports Play.

Las probables formaciones

Ambos entrenadores guardan sus últimas cartas, pero de acuerdo a los ensayos previos, estos serían los once iniciales para saltar al campo de juego:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie; Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Director Técnico: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Roberto "Gatito" Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria y Miguel Almirón.