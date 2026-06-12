El BCE se mantiene abierto a todas las opciones para julio, según Nagel

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, reacciona durante una entrevista con Reuters en Fráncfort, Alemania

​El Banco Central Europeo mantendrá todas las opciones abiertas de cara a su reunión de ‌política monetaria de ‌julio y estará dispuesto a actuar de nuevo si es necesario para evitar que se extienda la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio, dijo el viernes el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

El ​BCE subió las ⁠tasas de interés el jueves, convirtiéndose en el ‌primer gran banco central en endurecer su ⁠política monetaria ante la subida ⁠del precio del petróleo, después de que la inflación superara el 3% e incluso el crecimiento subyacente ⁠de los precios, que excluye las ​variaciones de la energía, se situara ‌muy por encima de su ‌objetivo del 2%.

"El Consejo de Gobierno se ⁠reunirá para su próxima reunión de política monetaria en julio", dijo Nagel en un comunicado. "Mantenemos todas nuestras opciones abiertas y estamos preparados para ​responder una ‌vez más, si fuera necesario".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Nagel, posible candidato a suceder a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el año que viene, dijo que la subida de tasas del jueves ⁠era necesaria, en un momento en que la inflación se estaba extendiendo más allá de la energía y comenzaba a afectar al precio de otros bienes y servicios.

"La perturbación de la oferta provocada por la guerra en Oriente Medio está demostrando ser fuerte ‌y persistente", señaló. "Por eso no podemos simplemente 'ignorar' esta situación".

Fuentes cercanas a las deliberaciones habían declarado anteriormente a Reuters que una subida de tasas en julio no era la hipótesis de base de los responsables ‌políticos, pero que aún podría producirse si los precios de la energía siguieran subiendo o si el BCE ‌se enfrentara ⁠a otra sorpresa inflacionista negativa.

"El Consejo de Gobierno ha mostrado determinación", dijo Nagel. "Eso ​ayuda a evitar que las expectativas de inflación se desanclen".

Con información de Reuters