Una encuestadora confirma que los bonaerenses dicen que el peronismo gana en primera y segunda vuelta

La consultora "Politicar" realizó una encuesta que analiza la intención de voto a Presidente para el año que viene. El sondeo fue a 500 bonaerenses mayores de 16 años entre el 30 de mayo al 2 de junio. Con un margen de error de ±4,4%, se midió, entre otros aspectos, la intención de voto a Presidente para el año que viene y la interna del peronismo, entre tres dirigentes. El resultado favorece ampliamente al peronismo y, en particular, a Axel Kicillof.

En ese sentido, bajo la pregunta "aunque todavía falta mucho para elegir al próximo presidente del país, hoy ¿A qué espacio político votaría?", el 38,6% se volcó por el peronismo, mientras que el 33,3% por La Libertad Avanza; una diferencia de 5,3%. La respuesta no incluye a los y las indecisas y deja un piso alto de personas que "no saben/no contestan", trepa al 15,3%.

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Al respecto, la consultora señaló que "al proyectar los indecisos, la ventaja del peronismo se amplía hasta 44,5%, mientras que La Libertad Avanza alcanza

38,4%". En ese escenario, no habría balotaje. La distancia entre ambos espacios se ubica en 6,1%, consolidando al peronismo como la primera fuerza electoral en la provincia. En este escenario, la Izquierda registra 6,8%, el PRO 4,6% y la UCR 3,3%.

Vale remarcar que dicha medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027 muestra un escenario de fuerte polarización muy marcado entre el peronismo y La Libertad Avanza". Esta disputa dual se ubica como las 2 preferencias electorales en la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, los resultados también expone que el sistema político continúa estructurándose alrededor de dos grandes polos competitivos. "Tanto el peronismo como La Libertad Avanza superan ampliamente a las restantes fuerzas políticas, que aparecen fragmentadas y con escasa capacidad de disputar el liderazgo electoral", explicaron desde la consultora.

Asimismo, la diferencia observada entre los dos principales espacios se mantiene dentro de "márgenes competitivos", lo que sugiere que la disputa por la presidencia "continúa

abierta" y que la evolución del contexto económico, social y político "será determinante para la consolidación de una ventaja más amplia de cualquiera de los dos bloques", expresaron.

Dentro de la interna del peronismo, la pregunta que se hizo fue: Y si finalmente los candidatos a presidente son los siguientes, hoy ¿A quién votaría?". Los nombres son Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac. A esa escenario tripartito, le sigue uno de 2 nombres que son el actual Gobernador y el ex candidato a presidente del Peronismo.

En dos escenarios evaluados muestran una "clara consolidación" del liderazgo de Kicillof dentro del peronismo bonaerense. En el escenario ampliado, que incorpora a Sergio Massa y Sergio Uñac, el gobernador alcanza el 66,3% de las preferencias, mientras que Massa obtiene 16,7% y Uñac apenas 1,1%. El nivel de indecisos se ubica en 15,8%.

Cuando la competencia se reduce exclusivamente a Kicillof y Massa, el gobernador mantiene prácticamente intacto su caudal electoral y alcanza el 66,6%, mientras que

Massa crece hasta 26,1%. Y los indecisos descienden a 7,7%, reflejando una mayor definición de preferencias ante una oferta electoral más acotada.

De esta manera, los resultados muestran que la eventual incorporación de otros dirigentes al escenario interno no modifica sustancialmente la posición dominante de Kicillof, quien conserva alrededor de dos tercios de las adhesiones en ambos casos. A su vez, Massa "logra captar parte de los votantes indecisos cuando la competencia se simplifica, aunque sin alterar la amplia ventaja del mandatario bonaerense", analizaron desde la encuestadora.

En términos políticos, la medición evidencia que Kicillof aparece como "el dirigente con mayor capacidad de liderazgo dentro del peronismo", y se posiciona como el principal ordenador electoral del espacio de cara a futuros escenarios presidenciales. El Gobernador "consolida su liderazgo en el peronismo y mantiene una ventaja superior a los 40 puntos sobre Massa".