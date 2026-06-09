Kicillof lanzó campaña de afiliación al PJ bonaerense: “El héroe individual no existe”

El presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, lanzó formalmente la campaña de afiliación al partido este martes 9 de junio. El dirigente lo hizo a través de un video en el que recuerda los fusilamientos de José León Suarez y el asesinato del general Juan José Valle, que ocurrieron 70 años atrás. “El héroe individual no existe: somos junto con el otro”, dijo en sus redes sociales y pidió sumarse al partido.

“No se puede ser feliz en soledad”, remarcó el mandatario bonaerense. “Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que nada hay más peronista que la resistencia, y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos”, agregó.

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A través de la página http://afiliacionespjba.com las personas interesadas en sumarse al partido, podrán preinscribirse para luego terminar el trámite de manera presencial. Para anotarse se debe ingresar el nombre, apellido, email, fecha de nacimiento, celular, DNI, el número de trámite de DNI, el género, dirección y distrito.

De esta manera en cada uno de los 135 PJ locales podrán acercase a completar el trámite afiliatorio. Desde el PJ bonaerense, el secretario general, Mariano Cascallares, será quien coordine la campaña.

“La afiliación es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad, compromiso”, remarcó Kicillof y agregó: “Es orgullosa expresión de una idea política y vínculo con muchas otras y otros que piensan y viven como uno. Actualmente, el Partido Justicialista tiene aproximadamente 1.200.000 afiliados y afiliadas, siendo el más grande la Argentina.

La campaña de afiliación surge como una nueva melodía que el mandatario quiere imprimir a los largo de su mandato. Desde su entorno remarcar que "hay que volver a buscar a los jóvenes" para sumarlos al espacio. En el Partido hay 167.767 afiliados de entre 30 y 44 años, 377.760 de entre 45 y 59 años, y el número más alto se lo llevan los mayores de 60 años que son 583.936 personas.