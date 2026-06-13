Pronóstico y estadísticas de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos ponen en marcha su participación en el Grupo C del br cuando tengan su partido este sábado 13 de junio a las 19 horas en Nueva Jersey. Si bien históricametne Brasil fue muy superior, en este caso, la muy buena marcha de Marruecos complica un poco los pronósticos de cara al partido más importante de la jornada. En este punto, el conjunto de Carlo Ancelotti tiene muy buenos números.

En sus últimos diez partidos, Brasil tuvo muchos amistosos y, además, mucho recambio de jugadores. Pero de los últimos diez encuentros, la verdeamarelha ganó seis partidos, perdió en tres oportunidades y empató uno. Lo más llamativo de las tres derrotas es que una de ellas fue ante Japón y otra frente a Francia por 2-1. Por su parte, Marruecos tiene un invicto en los últimos 10 encuentros. Ya que ganó en la Copa Africana de Naciones (en un polémico partido ante Senegal), pero que se mete dentro de esta seguidilla de últimos 10 encuentros. Si hacemos ese recorte, Marruecos ganó 7 partidos, no perdió ninguno y empató 3. Uno de ellos con Nigeria que, finalmente, terminó en penales.

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: goleadores y estadísticas de ambos equipos

La Verdeamarelha cuentan con Vinicius como su gran figura: en los últimos diez partidos, el delantero fue uno de los que más apareció. Sin embargo, el goleador del equipo con seis goles en estos últimos diez partidos fue Estevao que se pierde la Copa del Mundo por una dura lesión. Entonces, Brasil pierde mucho poder goleador. Del lado de Marruecos, Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi se repartieron los goles en los últimos 10 partidos. Ene ste sentido, el crack del Real Madrid anotó 4 goles mientras que El Kaabi anotó 5.

Sorprendentemente, ninguno de los dos países contó con jugadores expulsados en los partidos disputados estos últimos 10 encuentros. Sin embargo, Marruecos vivó un momento de violencia al finalizar el partido final de la Copa Africana contra Senegal.

Fixture de Brasil

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio en el estadio Nueva York Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio en el estadio de Filadelfia (DSports y Paramount+).

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio en el estadio de Miami (DSports y Paramount+).



Fixture de Marruecos