Por qué hay jugadores del Mundial 2026 que usan máscara: los motivos

Futbolistas con máscaras.

Las imágenes de futbolistas con máscaras protectoras se volvieron cada vez más habituales en los últimos años. Lo que para muchos espectadores puede parecer un accesorio llamativo o incluso intimidante, en realidad responde a una necesidad médica específica que permite acelerar el regreso de los jugadores a las canchas luego de sufrir determinadas lesiones.

El Mundial 2026 no es la excepción. Con una temporada extensa y exigente para los futbolistas que llegan desde las principales ligas del mundo, varios seleccionados podrían presentar jugadores utilizando este tipo de protección facial. Incluso figuras de renombre internacional como Luka Modric aparecen entre los posibles casos que podrían recurrir a este recurso durante la competencia.

Qué función cumplen las máscaras que usan los futbolistas

Las máscaras faciales se utilizan principalmente cuando un jugador sufrió lesiones en zonas sensibles del rostro, como fracturas de nariz, pómulos, mandíbula o la órbita ocular. En lugar de esperar una recuperación completa que puede extenderse durante semanas o incluso meses, los médicos autorizan el regreso a la actividad mediante el uso de estos protectores especiales.

Su objetivo es absorber y distribuir la energía de los impactos para evitar que la zona afectada vuelva a lesionarse. De esta manera, el futbolista puede competir con un nivel razonable de seguridad mientras completa el proceso de recuperación.

Un ejemplo reciente fue el de Santiago Sosa. El mediocampista de Racing debió utilizar una máscara luego de ser operado por una fractura en el hueso malar derecho durante 2025. "Hay que acostumbrarse, hace diez días que la vengo usando. Es un poco incómoda, pero me la tenía que poner sí o sí para jugar", explicó entonces el futbolista.

Cómo se fabrican las máscaras que usan los jugadores

La tecnología aplicada al deporte también transformó este tipo de protección. En la actualidad, la mayoría de las máscaras son diseñadas de manera personalizada para cada futbolista mediante escaneos faciales e impresión 3D.

Los materiales más utilizados son el policarbonato y la fibra de carbono, elegidos por su resistencia y ligereza. El resultado es una estructura adaptada a la anatomía exacta del jugador, capaz de proteger la lesión sin interferir en el rendimiento deportivo.

Futbolistas con máscaras.

Sin embargo, quienes las utilizan coinciden en que no resultan completamente cómodas. Entre los inconvenientes más frecuentes aparecen una menor visión periférica, dificultades para calcular ciertas trayectorias y una sensación constante de presión sobre el rostro.

Qué dice el reglamento sobre el uso de máscaras

Si bien su presencia se volvió habitual, el uso de máscaras en el fútbol profesional está estrictamente regulado. La autorización depende de las normas establecidas por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de redactar las reglas del juego.

La Regla 4, que regula el equipamiento de los futbolistas, establece que los elementos protectores están permitidos siempre que cumplan determinadas condiciones. Deben estar fabricados con materiales blandos, livianos y acolchados, no pueden presentar partes rígidas o peligrosas y tampoco representar un riesgo para quien los usa ni para sus rivales.

Además, su apariencia debe integrarse de manera razonable al uniforme oficial del equipo. Por ese motivo, antes de cada partido los árbitros inspeccionan estos elementos para verificar que cumplan con todos los requisitos reglamentarios.