El Pollo Vignolo reveló qué es lo que extraña a 2 días del Mundial y Ruggeri lo humilló en vivo: "Por favor"

La revelación del Pollo Vignolo.

A pocos días de que ruede la pelota en el Mundial 2026, el equipo de ESPN ya está instalado en Estados Unidos, palpitando la cobertura del torneo más grande de la historia. Pero en medio de la previa futbolera, Sebastián Vignolo se permitió un paréntesis íntimo y confesó al aire qué es lo que más extraña lejos de casa. La respuesta nada tenía que ver con la Selección ni con la comida argentina, y enseguida le valió la chicana de Oscar Ruggeri.

La confesión del Pollo Vignolo

Durante su programa, el conductor reconoció que la distancia le pesa por un motivo bastante particular. "Yo soy un jugador frustrado y tengo un temita que tengo que resolver pronto", arrancó, generando intriga entre sus compañeros. Y entonces soltó la confesión: "Extraño la play".

El relator, que en el último tiempo se reinventó como creador de contenido y suele mostrarse jugando a la consola en sus redes, dejó en claro que su PlayStation quedó del otro lado del continente. Lejos de tratarse de un olvido, explicó que fue una decisión consciente y, sobre todo, precavida.

"No la traje por miedo a los controles, a ver si piensan que traigo algo raro", justificó Vignolo, entre risas, imaginando la escena de tener que explicarle a la seguridad de un aeropuerto estadounidense por qué viajaba con la consola a cuestas.

La chicana de Ruggeri

La declaración no pasó inadvertida para Ruggeri, que no perdió la oportunidad de cargarlo. El Cabezón se rió de la confesión de su compañero y, fiel a su estilo, lanzó un seco "Por favor", marcando distancia con la inquietud tecnológica del conductor. Una postal más del ida y vuelta que los dos vienen sosteniendo desde hace años en la pantalla deportiva.

El cruce, en clave de humor, sirvió para descomprimir la tensión propia de la antesala mundialista. Mientras el resto del panel debatía nombres, formaciones y candidatos al título, Vignolo dejó en evidencia el costado más cotidiano de una cobertura que implica semanas lejos de los afectos y de las rutinas.

Sebastián Vignolo reveló ser fanático de la play.

No es la primera vez que la dupla protagoniza un momento viral. La relación entre el relator y el campeón del mundo en México 1986 combina respeto profesional con permanentes bromas al aire, y cada confesión personal del "Pollo" suele terminar en una chicana del "Cabezón".

Con la cuenta regresiva en marcha y la Selección lista para defender la corona conseguida en Qatar, la cobertura de ESPN promete varios de estos momentos distendidos. Y, a juzgar por el arranque, la consola que quedó en Buenos Aires será materia de reclamo y de cargada durante todo el Mundial.