Por qué no se puede Argelia vs. Bolivia, el último amistoso del primer rival de Argentina en el Mundial

Por qué no se puede ver el último amistoso de Argelia antes del Mundial

Argelia disputará este miércoles 10 de junio el último amistoso previo al comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 donde enfrentará a la Selección Argentina el próximo martes 16. El rival que tendrá enfrente después de ganarle a Países Bajos en condición de visitante será Bolivia, pero quienes tengan la intención de ver el encuentro no podrán hacerlo. La decisión generó polémica horas antes del comienzo de este compromiso pactado para las 21 horas de nuestro país.

Por qué no se puede ver el amistoso de Argelia vs. Bolivia antes del debut contra la Selección Argentina en el Mundial 2026

Vladimir Petkovic, entrenador bosnio del seleccionado argelino, fue quien pidió que el partido no sea transmitido para no dar detalles a la "Albiceleste" de su juego. Se estima que el 11 titular sea muy parecido al que saldrá a la cancha el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, aunque aún no está confirmado. Por su parte, Bolivia tampoco podrá grabar imágenes y esto enfureció a Óscar Villegas, su DT, que mostró su enojo en conferencia de prensa junto a sus compañeros.

De esta manera, el seleccionado que volverá a disputar una Copa del Mundo después de 12 años -la última fue en Brasil 2014 donde quedaron afuera con Alemania en octavos de final- no dejará rastros de su juego. Más allá de que viene de vencer a Países Bajos sobre el final y como visitante, lo cierto es que ante los bolivianos no dejarán que se filtren videos ni información. Igualmente, no pudieron evitar las cámaras de su propio país filmando los entrenamientos con un drone.

Vladimir Petkovic, DT de Argelia que pidió que el partido contra Bolivia no sea transmitido

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026