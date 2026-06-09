Mundial 2026: cuál es la diferencia horaria entre Argentina y México

Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Será la primera edición con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, convirtiéndose en el Mundial más extenso de todos los tiempos. Además, tendrá una organización compartida entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de Qatar 2022, donde los encuentros se disputaron en una única zona horaria, esta vez el escenario será mucho más complejo. Las sedes estarán distribuidas a lo largo de América del Norte y obligarán a los aficionados a prestar atención a las diferencias horarias de cada ciudad para no perderse ningún partido.

Cuál es la diferencia horaria entre Argentina y México durante el Mundial 2026

La diferencia horaria entre Argentina y México no será exactamente la misma durante todo el torneo. Esto se debe a que las ciudades mexicanas anfitrionas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— pueden presentar variaciones de acuerdo con el sistema horario vigente durante el verano boreal.

En líneas generales, durante junio y julio de 2026 México tendrá entre dos y tres horas menos que la Argentina. Esto significa que cuando en Buenos Aires sean las 18 horas, en las principales sedes mexicanas serán aproximadamente las 15 o las 16.

La Copa del Mundo.

La situación será similar en varias ciudades del centro de Estados Unidos, aunque con algunas diferencias según la ubicación geográfica. Por ese motivo, la FIFA informó que los horarios oficiales de cada partido se comunicarán tomando en cuenta la sede específica de cada encuentro.

Cómo impactan los husos horarios en el Mundial 2026

El torneo tendrá estadios distribuidos desde la costa este hasta la costa oeste de América del Norte. Esta amplitud territorial provocará diferencias importantes en los horarios de transmisión para Argentina.

En ciudades como Nueva York, Miami, Atlanta o Boston, ubicadas en la costa este estadounidense, habrá apenas una hora menos respecto al horario argentino. En cambio, en Dallas, Houston o Kansas City la diferencia será de dos horas.

La brecha más importante aparecerá en sedes como Los Ángeles, Seattle o Vancouver. Allí el desfase llegará a cuatro horas menos respecto a Buenos Aires. Por ejemplo, un partido programado a las 18 horas locales se verá en Argentina a las 22.

Esta distribución permitirá que los encuentros se desarrollen durante todo el día, una característica que la FIFA considera clave para maximizar la audiencia global de la competencia.

A qué hora jugará la Selección Argentina en la fase de grupos

Una de las noticias más esperadas por los hinchas argentinos es que los partidos de la Selección ya tienen horarios confirmados para el país.

El debut del equipo campeón del mundo será el martes 16 de junio frente a Argelia , desde las 22.00 (hora argentina), en Kansas City .

frente a , desde las 22.00 (hora argentina), en . La segunda presentación llegará el lunes 22 de junio contra Austria , a las 14.00 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas .

, a las 14.00 (hora argentina), en el . El conjunto albiceleste cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 de junio frente a Jordania, desde las 23.00 (hora argentina), nuevamente en Dallas.

La Copa del Mundo.

La buena noticia para los fanáticos es que, salvo excepciones puntuales, el Mundial 2026 no tendrá partidos de madrugada para la Argentina. La FIFA mantendrá franjas horarias cercanas a las 13, 16, 19 y 22 horas, lo que favorece las transmisiones en horarios centrales y el seguimiento del torneo.