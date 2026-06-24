México vs. República Checa: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de México se enfrentará a su par de la República Checa este miércoles 24 de junio a las 22 hs (horario de Argentina) en el mítico e imponente Estadio Azteca en un encuentro decisivo del Mundial 2026.

Con la presión de ser uno de los países anfitriones del certamen y la necesidad de asegurar su clasificación en la Copa del Mundo, el combinado norteamericano buscará hacer valer su localía ante un equipo europeo caracterizado por su orden táctico y su rigor físico.

Predicciones y pronóstico de la IA para México vs. República Checa

Tras analizar el desempeño individual reciente de los futbolistas, los antecedentes previos al torneo, la localía y la consistencia colectiva en los últimos compromisos, la inteligencia artificial definió que México es el favorito a ganar el partido. Las estadísticas le otorgan una probabilidad de triunfo del 48%, frente a un 27% a favor de la República Checa y un 25% de opciones destinadas al empate. De acuerdo a la IA, el conjunto norteamericano ganará con un marcador estimado más probable de 2 a 1 o 1 a 0.

El factor determinante en esta predicción radica en el peso de la localía y el rendimiento de las individualidades en ofensiva. El conjunto mexicano cuenta con futbolistas habituados a la presión de los grandes escenarios, capaces de desequilibrar en el último tercio del campo.

Sin embargo, el análisis táctico advierte que el desarrollo del juego no será sencillo para los aztecas; la República Checa posee un bloque defensivo sumamente sólido y una notable fortaleza en el juego aéreo, lo que obligará a los dirigidos por el seleccionado local a mantener la concentración en las transiciones defensivas para evitar sorpresas de contragolpe.

De todas formas, para la IA, el impulso del público en el Estadio Azteca y el despliegue dinámico de sus extremos le darán al conjunto tricolor lo necesario para superar el orden táctico de los checos y sumar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones mundialistas.

Por dónde ver México contra República Checa

Existen diferentes canales oficiales en los que se pueden ver los partidos del Mundial 2026 que no son de la Selección Argentina, estos son: