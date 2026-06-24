Después del partido entre Escocia y Brasil, la Verdeamarelha clasificó a la siguiente ronda y en la primera posición de su grupo en el Mundial. En medio de la polémica con Ancelotti, la gran pregunta siempre termina siendo por qué no juega más tiempo Neymar o, incluso, por qué el director técnico no pone a Endrick, uno de los grandes jugadores de la Selección brasileña.

A raíz de esto, como siempre, las redes sociales estallaron con preguntas y, sobre todo, con memes en portugués sobre por qué no juega Endrick y la aparición "fallida" de los OVNIS