EN VIVO
Mundial 2026

Memes: las redes se hicieron un festín con cargadas por Neymar y el Ovni fallido en Brasil

Con memes en portugués, los hinchas brasileños se desesperaron en chistes por el ingreso de Neymar.

24 de junio, 2026 | 20.55

Después del partido entre Escocia y Brasil, la Verdeamarelha clasificó a la siguiente ronda y en la primera posición de su grupo en el Mundial. En medio de la polémica con Ancelotti, la gran pregunta siempre termina siendo por qué no juega más tiempo Neymar o, incluso, por qué el director técnico no pone a Endrick, uno de los grandes jugadores de la Selección brasileña. 

A raíz de esto, como siempre, las redes sociales estallaron con preguntas y, sobre todo, con memes en portugués sobre por qué no juega Endrick y la aparición "fallida" de los OVNIS

 

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Venezuela
Las impactantes imágenes del terremoto en Venezuela
Las más vistas