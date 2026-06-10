Así es el grupo L: fixture de partidos, fechas y horarios

Llega el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 y comienza un torneo histórico con un total de 104 partidos. Esta vez se enfrentarán 48 selecciones que, en la primera fase, estarán divididas en 12 grupos de cuatro: los mejores de cada zona y ocho terceros podrán acceder a dieciseisavos de final para continuar en la competencia.

Mundial 2026: cómo está conformado el Grupo L

El sorteo para la fase de grupos se definió en diciembre del año pasado y el Grupo L reunió a combinados importantes:

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

De las cuatro selecciones, Inglaterra se postula como la gran candidata a ganar en la etapa de todos contra todos, ya que clasificó primera en su zona europea y combina un plantel de alto nivel. Así, se posiciona como la favorita del grupo que podría pasar a la siguiente fase sin sobresaltos.

Sin embargo, Croacia es su principal rival por el primer puesto. Los balcánicos llegaron al Mundial bien plantados y tienen el gran antecedente de haber alcanzado la final en 2018 y el tercer puesto en 2022. Con Modrić como referente, es un equipo que podría buscarle la revancha a Inglaterra, a quien eliminó en las semifinales de Rusia 2018.



Ghana es la incógnita del grupo y podría ser una sorpresa. Ganó su zona africana y cuenta con varios jugadores de alto nivel en ligas europeas. Mientras que Panamá llega al Mundial como la selección con menos posibilidades del grupo. Si bien clasificó liderando su zona en la Concacaf, los rivales serán un verdadero desafío. ​​​​​

Fixture completo del Grupo L: a qué hora se juega cada partido

Miércoles 17 de junio 2026

Inglaterra vs Croacia: 16:00 hs en Dallas Stadium

16:00 hs en Dallas Stadium Ghana vs Panamá: 19:00 hs en Toronto Stadium

Martes 23 de junio 2026

Inglaterra vs Ghana : 16:00 hs en Boston Stadium

: 16:00 hs en Boston Stadium Panamá vs Croacia: 19:00 hs en Toronto Stadium

Sábado 27 de junio 2026