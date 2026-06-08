Así es el grupo K: fixture de partidos, fechas y horarios

Llega el Mundial 2026 y los cruces de la fase de grupos ya están armados para competir en Estados Unidos, Canadá y México. Por primera vez, el torneo contará con 104 partidos y, entre los primeros enfrentamientos sorteados, se encuentra el Grupo K compuesto por Portugal, República Democrática de Congo, Uzbekistán y Colombia. Conocé el fixture y cuppando son los partidos.

Mundial 2026: estos son todos los partidos del Grupo K

El Grupo K comenzará a competir el miércoles 17 de junio, la fecha exacta de cada uno de los partidos es la siguiente:

Miércoles 17 de junio 2026

Portugal vs RD de Congo: 13:00 hs – Houston Stadium

Uzbekistán vs Colombia: 22:00 hs – Estadio Ciudad de México

El Grupo K está compuesto por Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán

Martes 23 de junio 2026

Portugal vs Uzbekistán: 13:00 hs – Houston Stadium

Colombia vs RD de Congo: 22:00 hs - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio 2026

Colombia v Portugal: 19:30 hs - Miami Stadium

RD de Congo v Uzbekistán: 19:30 hs – Atlanta Stadium

A dónde ver los partidos del Grupo K desde Argentina

Si bien algunos canales de aire y de streaming argentinos transmitirán los partidos de la Selección Argentina y algunos cruces definitorios, la totalidad de partidos de la Copa del Mundo 2026 se podrá ver solo en DSports, la única señal que ofrecerá la cobertura completa del torneo.

En concreto, los 104 partidos serán emitidos a través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO. La propuesta incluirá más de 900 horas de programación en vivo, además de enviados especiales desplegados en los tres países anfitriones.

Además, DSports tiene un acuerdo de sublicencia con DSports en las plataformas de Paramount+ y Flow en las que también pondrán a disposición de sus usuarios la totalidad de los encuentros, entre ellos, los del grupo K. La señal también se puede contratar como una extensión de la plataforma Amazon Prime Video.