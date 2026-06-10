Inglaterra dosificará a Saka tras su lesión antes del Mundial, dice Tuchel

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial - Clasificatorias de la UEFA - Grupo K - Inglaterra vs Serbia - Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido - 13 de noviembre de 2025. Bukayo Saka, de Inglaterra, celebra el primer gol

Bukayo ​Saka sigue recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles y necesita ‌ser gestionado con ‌cuidado antes del Mundial, dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

El delantero, de 24 años, sufrió la lesión en marzo, pero jugó a pesar de las molestias para ayudar a su club, el Arsenal, a ​finales de ⁠temporada a conseguir su primer título de ‌la Premier League en más ⁠de dos décadas.

Saka también participó ⁠en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, que el Arsenal ⁠perdió en los penales.

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"Bukayo aún está ​llegando a ese punto, jugando ‌con molestias al final ‌de la temporada, pero obviamente gestionándolo y ⁠rindiendo a un alto nivel, aunque todavía no al 100%. Es el jugador al que estamos preparando y cuidando en ​los entrenamientos", ‌dijo Tuchel a periodistas el martes.

"Faltan algunas cosas, (...) entrenamientos consecutivos. Ellos (el Arsenal) lo cuidaron muy bien y fueron muy conscientes de la situación (...)y nosotros ⁠haremos un poco lo mismo".

"Lo hicieron volver contra el Fulham cuando la temporada y el título estaban en juego, y enseguida fue decisivo".

"Y luego decidieron juntos, Bukayo y el Arsenal, dejarlo jugar con dolor y molestias, aunque no ‌fuera posible entrenar toda la semana en las preparaciones".

El estado físico de Saka podría ser clave para las aspiraciones mundialistas de Inglaterra. Jugó en las Eurocopas de 2020 y 2024 ‌y marcó tres goles en cuatro apariciones en el Mundial de 2022 en Qatar.

Inglaterra iniciará ‌su campaña el ⁠17 de junio en Dallas con una reedición de la semifinal ​del Mundial de 2018 contra Croacia.

Con información de Reuters