El Loco Abreu ordenó las mejores Selecciones de la historia: "Uruguay es más que Argentina"

La polémica opinión de Sebastián Abreu sobre los Mundiales de Uruguay: "Somos segundos".

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, Sebastián "Loco" Abreu volvió a instalar una discusión histórica en el fútbol sudamericano y mundial durante un desafío viral con el influencer uruguayo Guille Fútbol: el delantero con pasado en River Plate y San Lorenzo en el fútbol argentino participó de una consigna en la que sólo debía hablar cuando escuche el nombre de un país mejor que la 'Celeste'. Después de varios candidatos, sin embargo, sólo uno le hizo romper silencio y su respuesta generó un fuerte debate en redes sociales.

Durante el juego fueron apareciendo algunos de los combinados más importantes del mundo: entre ellos Chile, México, Paraguay, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Argentina, Italia y Alemania; mientras tanto, Abreu mantenía el silencio, sin considerar a ninguno superior a Uruguay. La situación cambió recién cuando apareció Brasil, el único equipo que puso por sobre los demás. Luego, ratificó que la 'Celeste' ocupa el segundo puesto, únicamente detrás de la 'Canarinha', e incluso por encima de varios campeones mundiales y a potencias tradicionales del fútbol.

El video comenzó a circular rápidamente por las redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del exfutbolista y destacaron la importancia histórica de Uruguay en el fútbol mundial, otros cuestionaron que colocó por debajo a selecciones como Argentina, Alemania, Italia o Francia, todas con una extensa trayectoria y múltiples títulos internacionales.

El Loco Abreu reavivó la polémica por los Mundiales de Uruguay: "Estamos parejos"

La opinión de Abreu no surgió de manera aislada: días antes ya había manifestado públicamente su visión sobre la rivalidad regional y el lugar que ocupa Uruguay en el contexto histórico del fútbol. En una entrevista concedida a Bolavip, explicó que siente una motivación especial cuando enfrenta a Argentina y reconoció que, en lo personal, disfruta más derrotar a la Albiceleste que a Brasil. Según argumentó, esa sensación se explica por la competencia histórica entre ambos países en la pelea por los títulos más importantes de Sudamérica y del mundo.

"Estamos ahí, estamos parejos. No querés que se te despeguen”, señaló el exatacante, antes de agregar: “Siempre está la cargada, la chicaneada y la broma. Se genera esa rivalidad. Yo particularmente tengo más ganas de ganarle a Argentina que a Brasil", manifestó. "Si no existía la FIFA y el diario de Francia dice: 'Uruguay campeón del mundo' es porque eran campeonatos mundiales. No era la Copa del Mundo porque tampoco arrancó en el '30, eh. Era la Jules Rimet. Si vamos a hilar fino, la Copa del Mundo arranca en el '64", sentenció el 'Loco'.

Las declaraciones del exdelantero reavivaron una discusión recurrente entre aficionados y especialistas sobre cuáles son las selecciones más grandes de todos los tiempos. Aunque no existe un criterio único para establecer un ranking definitivo, la respuesta de Abreu dejó en claro cuál es su postura: para él, Brasil ocupa el primer lugar y Uruguay se ubica inmediatamente detrás, por encima de cualquier otra potencia histórica del fútbol mundial.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales