Francia vs. Senegal: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Mundial 2026 según la IA

Francia vs. Senegal: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del M

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se vive con la máxima intensidad y este martes 16 de junio la Selección de Francia se enfrenta al combinado de Senegal. Se trata de uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo I y tendrá lugar a las 16:00 horas (horario de Argentina) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford.

La poderosa selección francesa es una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo este año, pero tras algunas grandes sorpresas, como la de Cabo Verde durante el fin de semana, hay expectativas sobre cómo resultará el enfrentamiento entre la gran candidata a obtener el título y una de las potencias más físicas y respetadas del continente africano.

Francia vs. Senegal: quién gana el partido de hoy, según la IA

Tras analizar el desempeño individual de los futbolistas, las técnicas de ambas selecciones y los antecedentes previos al Mundial 2026, la inteligencia artificial adelantó que el ganador del partido será Francia.

La IA estableció que el conjunto dirigido por Didier Deschamps tiene una probabilidad de victoria del 68%, frente a un 22% de posibilidades de empate y apenas un 12% de éxito para el combinado africano. Las proyecciones indican que podría ser una victoria francesa 2-1.

La Selección de Francia sería la gran ganadora, de acuerdo a la IA

De acuerdo a la inteligencia artificial, la victoria radica en la gran diferencia de desempeño individual de los futbolistas. Francia ostenta uno de los planteles más fuertes del planeta, liderado por Kylian Mbappé, quien llega en plenitud física y con el objetivo de romper récords históricos de goleo en la competencia. Al atacante se le suman figuras desequilibrantes en el frente ofensivo como Ousmane Dembélé y el joven Michael Olise, respaldados por una columna vertebral de élite en la mitad de la cancha comandada por Aurélien Tchouaméni.

Además, la Selección de Francia está respaldada por su buen desempeño durante las eliminatorias y los amistosos preparatorios de 2026, donde venció a rivales de fuste como Brasil y Colombia, demostrando un promedio de gol que supera los 2, 3 tantos por encuentro. Si bien sufrió un traspié reciente frente a Costa de Marfil que encendió las alarmas en su línea defensiva, la inteligencia artificial consideró que la experiencia de un proceso técnico que ya lleva 14 años al frente del equipo serán determinantes para imponer condiciones en los momentos clave del debut.

¿Podría Senegal lograr un empate?

Senegal se presenta como un rival sumamente respetable y que no cederá fácil. Los Leones de la Teranga, comandados por el emblemático Sadio Mané y acompañados por la potencia de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, arrastran una racha positiva en la Copa Africana de Naciones y han mantenido la valla invicta en 11 de sus últimos 16 compromisos internacionales.

Además, la comparativa de equipos revive de manera inevitable el histórico recuerdo del Mundial 2002, cuando los senegaleses dieron el golpe y vencieron a Francia en el partido inaugural. No obstante, los modelos predictivos advierten que los recientes traspiés amistosos de Senegal ante Estados Unidos y Arabia Saudita denotan una caída en su rendimiento que les impedirá sostener el ritmo ante el subcampeón del mundo.