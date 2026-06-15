Aficionados de Cabo Verde se llenan de orgullo tras el sorprendente empate contra España en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España vs Cabo Verde - Los aficionados se reúnen en Boston

Los seguidores de Cabo Verde saltaron de alegría al pitazo final del empate ‌a 0-0 frente ‌a la poderosa España en su debut en el Mundial el lunes, el resultado más sorprendente hasta ahora en el evento futbolístico mundial más importante.

En Boston, que junto con sus suburbios alberga la mayor comunidad caboverdiana de Estados ​Unidos, los ⁠aficionados envueltos en la bandera azul de ‌la nación insular expresaron su orgullo ⁠tras ver el partido retransmitido ⁠desde Atlanta en una zona de aficionados en el centro de la ciudad.

"¡Dios mío, es como ⁠si hubiéramos ganado el Mundial!", gritó Elizabeth ​dos Santos, de 50 años, ‌que se mudó a Estados ‌Unidos a los 14 años y trabaja ⁠como subdirectora en un banco.

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"Todo el mundo esperaba que España nos ganara. Les hemos demostrado que se equivocaban; somos pequeños, pero ​tenemos un ‌gran corazón", dijo.

Gabi Vieira, una profesora de preescolar de 28 años, habló de su orgullo al ver a Cabo Verde aguantar y conseguir un empate ante ⁠la actual campeona de Europa, y que ganó el Mundial en 2010.

"Es nuestra primera vez en el Mundial y vinimos aquí sin expectativas", dijo Vieira. "Siempre llevamos nuestra bandera con orgullo, pero hoy y este mes más que nunca, porque todo el mundo ‌va a poder ver nuestra bandera y oír el nombre de nuestro país".

Tenía un consejo para los jugadores de Cabo Verde de cara a su próximo partido de la fase de grupos contra ‌Uruguay, el domingo en Miami.

"Vamos a comer un poco de cachupa y así podremos derrotarlos", dijo Vieira, ‌refiriéndose al ⁠sustancioso guiso de carne o pescado que se sirve tradicionalmente en esta ​nación insular de África occidental. "Coman un poco de cachupa, ese es nuestro secreto".

Con información de Reuters