Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cuándo es, fecha, hora y artistas que cantan

Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y millones de fanáticos alrededor del mundo esperan el momento en que el balón vuelva a rodar en la máxima cita del fútbol. Pero antes del debut de las selecciones, habrá un show que buscará captar toda la atención: la tradicional ceremonia de apertura.

La edición 2026 será histórica por múltiples motivos. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada de manera conjunta por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con 48 selecciones participantes. En ese contexto, la inauguración en territorio mexicano promete convertirse en una celebración cultural que combinará deporte, música y espectáculo.

Cuándo y dónde será la ceremonia de apertura del Mundial 2026

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se realizará el jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más icónicos de la historia del fútbol mundial.

El espectáculo tendrá lugar antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. La expectativa es enorme no solo por tratarse del inicio del torneo, sino también porque el Azteca se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

Mundial 2026.

Si bien Estados Unidos y Canadá también tendrán ceremonias especiales durante los debuts de sus respectivas selecciones, la apertura mexicana será la que marque oficialmente el comienzo del certamen.

A qué hora empieza la ceremonia de apertura

La organización confirmó que el espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Los horarios previstos son los siguientes:

Ciudad de México: 11:30.

11:30. Este de Estados Unidos: 13:30.

13:30. Argentina: 14:30.

14:30. España: 19:30.

La ceremonia será transmitida por los mismos canales y plataformas que emitirán el encuentro inaugural, lo que permitirá que millones de espectadores sigan en vivo cada detalle de la celebración.

En Argentina, podrá verse a través de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Qué artistas cantarán en la apertura del Mundial 2026

Uno de los aspectos que más expectativa genera es la presencia de artistas de renombre internacional que formarán parte del espectáculo.

La lista confirmada incluye a figuras representativas de distintos géneros musicales y con fuerte arraigo en América Latina:

Alejandro Fernández.

Belinda.

Danny Ocean.

J Balvin.

Lila Downs.

Los Ángeles Azules.

Maná.

Tyla.

La participación de estos artistas busca reflejar la diversidad cultural de los países anfitriones y ofrecer una puesta en escena que combine música, danza y elementos visuales vinculados con la identidad latinoamericana.

La presencia de la cantante sudafricana Tyla también representa un guiño al partido inaugural, ya que Sudáfrica será el primer rival de México en el torneo.

Mundial 2026.

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 promete ser mucho más que un espectáculo previo a un partido de fútbol. Con el Estadio Azteca como escenario, una grilla de artistas internacionales y la expectativa de millones de espectadores alrededor del planeta, el evento marcará el inicio de una Copa del Mundo que ya se perfila como una de las más grandes y ambiciosas de la historia.