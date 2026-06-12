Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la f

Este viernes 12 de junio se enfrentan la Selección de Canadá contra el combinado de Bosnia y Herzegovina en el primer partido del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro será en el BMO Field de Toronto desde las 16 horas de Argentina.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina: quién gana según la inteligencia artificial

Tras analizar miles de variables, estadísticas recientes, localía y las habilidades individualidades de los futbolistas, la inteligencia artificial definió que Canadá será el gran ganador del partido. De acuerdo a las cifras, tiene un 57,4% de probabilidad de quedarse con los tres puntos. Mientras que la probabilidad de un empate se sitúa en un 24,4% y una victoria de Bosnia y Herzegovina apenas alcanza el 18,2%.

Canadá es el gran candidato a ganar el primer partido del Grupo B del Mundial 2026

Además de tener el plus de jugar de local, para la IA, Canadá cuenta con un proceso de maduración futbolística bajo las órdenes de Jesse Marsch que se ha extendido durante los últimos dos años. A pesar de bajas sensibles como la de Alfonso Davies, el poderío ofensivo comandado por Jonathan David y Tajon Buchanan dota a los canadienses de un peso específico superior en el último tercio del campo.

Las predicciones establecen que será un partido sumamente cerrado, con baja cantidad de goles. El combinado de Bosnia y Herzegovina, dirigido tácticamente por Sergej Barbarez, se detaca por su bloque medio compacto y una notable resiliencia defensiva, sustentada en la experiencia de Sead Kolašinac y el eterno Edin Džeko en la delantera.

Sin embargo, se cree que al conjunto europeo le faltarán las herramientas ofensivas necesarias para contrarrestar la intensidad y el despliegue físico de los canadienses durante los 90 minutos. El marcador más probable, según la IA, apunta hacia un ajustado 1-0 o 2-0 en favor del dueño de casa.

El fixture del Grupo B en el Mundial 2026

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (TyC Sports, Telefe, DSports, Claro 4K y Paramount+).

– Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (TyC Sports, Telefe, DSports, Claro 4K y Paramount+). Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).

– Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe). Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3