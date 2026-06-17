Canadá impidió el ingreso de una estrella de Ghana Mundial 2026: los motivos

Ghana debuta este miércoles a las 20 h.

El Mundial 2026 suma varias polémicas en apenas una semana y media desde el inicio de la primera fecha en Ciudad de México. Estados Unidos ha prohibido varios ingresos por la negación de visas a integrantes del cuerpo técnico de Irán, sin mencionar que algunos fanáticos tampoco pudieron entrar por formar parte de los países que se encuentran en la lista negra de Donald Trump, aunque el fenómeno de los rechazos llegó también a Canadá.

Tal es así que la Selección de Ghana tendrá una importante ausencia este miércoles en su debut contra Panamá en Toronto, ya que las autoridades canadienses le han negado la entrada a Thomas Partey. El mediocampista del Villarreal no recibió su visa debido a los cargos que enfrenta en Reino Unido, donde afronta ocho casos de violación y agresión sexual, algo que ha llevado a que Canadá considere inadmisible su ingreso.

Varias mujeres han denunciado al jugador ghanés entre 2020 y 2025, etapa en la que jugaba para el Arsenal, aunque los casos fueron surgiendo en diferentes momentos desde la primera denuncia. Frente a todas las acusaciones, Partey se ha declarado inocente y la postura se ha mantenido frente al tribunal británico, que todavía no ha iniciado el juicio, por lo que no hay condena que lo haya alejado de las canchas.

De hecho, Partey tuvo su regreso al fútbol español a mediados del 2025 con la camiseta del Villarreal y ha tenido mucho protagonismo en la temporada, además de que continúa siendo una figura con “Las Estrellas Negras”. Tal es así que, desde su debut mundialista en Qatar 2022, el volante se mantuvo en las convocatorias y fue una pieza clave en las Eliminatorias, solamente perdiéndose partidos por lesión.

Cabe mencionar que Ghana intentó revertir la decisión de las autoridades canadienses y obtener el visado mediante su ministro de Relaciones Exteriores, pero el gobierno de Canadá se mostró inflexible al respecto. El hecho de que el jugador haya puesto que no tenía cargos penales pendientes en la documentación solo agrava su situación, dado que desde Canadá consideran que intentó esconder sus problemas legales actuando de mala fe.

Partey suma 59 partidos con Ghana.

Los grupos del Mundial 2026