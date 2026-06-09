Así es el grupo D: fixture de partidos, fechas y horarios

Paraguay está de vuelta en una cita mundialista. (Crédito de foto: La Vanguardia)

La Copa del Mundo 2026 es el tema de ahora, y es una gran oportunidad para repasar por las grandes historias en su fase de grupos, y el Grupo D se consolida como una de las zonas más atractivas y parejas del torneo. Este sector está conformado por las selecciones de Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. Con el combinado norteamericano obligado a pisar fuerte ante su gente, el grupo promete una batalla táctica de primer nivel. El dinamismo de los australianos, el ascenso competitivo de los turcos y la histórica garra sudamericana de los paraguayos configuran un escenario sumamente reñido.

Cronograma de partidos, sedes y horarios

La actividad del Grupo D se disputará íntegramente en modernas sedes de la costa oeste de Estados Unidos. A continuación, te presentamos el calendario completo de los encuentros con sus respectivos estadios y los horarios adaptados para la televisión argentina:

Estados Unidos vs. Paraguay : Viernes 12 de junio, 22:00 h. Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, Estados Unidos.

Australia vs. Turquía : Domingo 14 de junio, 01:00 h. Estadio BC Place, Vancouver, Canadá.

Estados Unidos vs. Australia : Viernes 19 de junio, 16:00 h. Estadio de Seattle (Lumen Field), Seattle, Estados Unidos.

Turquía vs. Paraguay : Sábado 20 de junio, 00:00 h. Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, Estados Unidos.

Turquía vs. Estados Unidos : Jueves 25 de junio, 22:00 h. Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, Estados Unidos.

Paraguay vs. Australia: Jueves 25 de junio, 22:00 h. Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, Estados Unidos.

Conformación del Grupo D del Mundial 2026. (Crédito de imagen: DeporTV)

La vuelta de la Albirroja de la mano de un estratega argentino

Para el público sudamericano, el gran foco de atención de este cuadrangular está puesto en la emotiva vuelta de Paraguay a la máxima cita del fútbol. La Albirroja arrastraba una dolorosa racha negativa y no lograba clasificar a un mundial de fútbol masculino desde aquella histórica participación en Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los cuartos de final.

La reconstrucción del equipo y este ansiado regreso llevan la firma del director técnico argentino Gustavo Alfaro, un auténtico especialista en dotar de solidez defensiva y orden estratégico a los equipos nacionales. Bajo su conducción, el conjunto paraguayo recuperó su mística competitiva apoyándose en figuras y nombres estrella de nivel internacional, como el experimentado defensor y capitán Gustavo Gómez, el desequilibrante mediapunta de la Premier League Miguel Almirón, y la promesa juvenil Diego Gómez. Con este mix de juventud y jerarquía, Paraguay busca volver a meterse en los primeros planos del fútbol mundial.