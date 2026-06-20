Alemania vs. Costa de Marfil: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Alemania y la Selección de Costa de Marfil se enfrentarán este sábado 20 de junio a las 17:00 (hora argentina) en el Estadio Toronto, Canadá. Ambos seleccionados llegan con un debut positivo en el Mundial 2026, aunque el combinado alemán hizo verdaderamente historia.

Durante la primera fecha, el seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann logró una histórica goleada por 7-1 frente a Curazao. Mientras que el conjunto marfileño se impuso con autoridad por 1-0 sobre Ecuador. Su desempeño en este partido será clave para pasar a dieciseisavos de final.

Alemania vs. Costa de Marfil: quién gana el partido, según la inteligencia artificial

Tras analizar el desempeño individual del plantel y los antecedentes de ambos seleccionados, el análisis predictivo de la inteligencia artificial definió que el ganador del partido será Alemania.

Alemania será el gran ganador del partido, según la IA

Si bien Costa de Marfil representa un bloque duro y es el campeón vigente de la Copa Africana de Naciones, los modelos predictivos sugieren que la jerarquía individual y colectiva del plantel alemán terminará imponiéndose en los pasajes determinantes del encuentro. El marcador se espera que cierre en un ajustado, pero victorioso 2-1 o 3-1.

El principal argumento de la IA radica en la demoledora ofensiva del conjunto de Nagelsmann, que lleva diez victorias consecutivas en sus últimas presentaciones. La inteligencia artificial destaca el desempeño individual de figuras de élite mundial como Jamal Musiala y Florian Wirtz, encargados de la gestación de juego, sumado al notable presente de Kai Havertz. El delantero del Arsenal se posiciona como la principal referencia de área y llega respaldado por los datos tras convertir un doblete en el debut del torneo. La capacidad de desequilibrio en tres cuartos de cancha de los teutones se presenta como el recurso fundamental para resquebrajar la estructura defensiva africana.

Por el lado de Costa de Marfil, las métricas defensivas previas al mundial y su sólido rendimiento ante Ecuador muestran un equipo sumamente disciplinado con figuras en las ligas europeas como Evan Ndicka en la zaga y Franck Kessié en la contención del mediocampo. Sin embargo, en la comparativa de planteles, Alemania se posiciona con un nivel superior.

Mundial 2026: dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil desde Argentina

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