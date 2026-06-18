Alemania enfrenta primera prueba de fuego en Mundial ante "tren expreso" de Costa de Marfil Diomande

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador

Un nombre que está en la mente de todos los jugadores alemanes es el del extremo de Costa de ‌Marfil Yan Diomande, cuyo ascenso ‌meteórico en la Bundesliga le ha convertido en la mayor amenaza para los cuatro veces campeones del mundo de cara a su enfrentamiento con la selección africana en el Mundial el sábado.

El partido del Grupo E en Toronto será la primera prueba de fuego para Alemania, que arrolló por 7-1 a la modesta selección de Curazao en ​su debut el domingo ⁠y acumula ya una racha de diez victorias consecutivas, pero es ‌muy consciente de lo que le espera.

Su defensa tendrá ⁠que frenar al potente Diomande, de 19 ⁠años, si quiere sumar su segunda victoria consecutiva y pasar a la fase de eliminación directa de un Mundial por primera vez desde 2014, ⁠donde a la postre fue el campeón.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El joven marcó su ​primer gol como profesional hace apenas 13 meses, ‌cuando jugaba en el Leganés en ‌España, y dio el salto definitivo al fichar por el RB ⁠Leipzig de la Bundesliga en julio de 2025. Acumuló 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga en su primera temporada con el club alemán y se ha convertido en uno de los principales objetivos ​de fichaje ‌de los grandes equipos europeos.

"Ha tenido una evolución espectacular. Hace un año casi nadie lo conocía", dijo el capitán de Alemania, Joshua Kimmich. "Acaba de completar una temporada extraordinaria, a pesar de que el Leipzig tuvo algunos problemas. Se mostró constante ⁠y muy espectacular. Su regate es extraordinario, con esos cambios bruscos de ritmo y una aceleración extrema. Una velocidad asombrosa"

"Un jugador muy bueno", añadió Kimmich.

La velocidad, la creatividad y la capacidad goleadora de Diomande ayudaron al Leipzig a terminar tercero y a conseguir una plaza en la Liga de Campeones.

Alemania, que ganó su último título mundial hace 12 años en Brasil, sufrió dos ‌eliminaciones inesperadas en la primera ronda, tanto en la edición de 2018 como en la de 2022, su peor registro en la historia de la competición. Esta vez están desesperados por asegurar su pase a los octavos de final lo antes posible.

Mientras que Alemania ganó con facilidad su primer ‌partido, los marfileños necesitaron un gol en los últimos minutos para imponerse por 1-0 a Ecuador y sumarse a los alemanes con tres puntos, solo ‌superados por diferencia ⁠de goles.

"Tendremos que vigilar muy de cerca a Diomande. Diomande destaca", dijo el defensor alemán Antonio Rüdiger. "Pero también a ​Nicolás Pépé y Amad Diallo. Son como trenes expresos que ves venir. Les encantan las situaciones de uno contra uno y las transiciones rápidas. Tenemos que estar preparados".

Con información de Reuters