Hay una nueva pick up mediana disponible en Argentina: qué incluye y cuánto cuesta

La marca japonesa Isuzu anunció oficialmente la llegada de la nueva D-MAX 2025 al mercado argentino, con lo que pretende reingresar al segmento de pick-ups medianas con una propuesta modernizada y robusta. El debut local se acompañará del lanzamiento de dos versiones de doble cabina (LS y LSE) y, aunque ya se habla de precios y ficha técnica, la puesta en escena comercial se espera para los próximos meses del año.

Mecánica y prestaciones

Bajo el capot, la nueva D-MAX alberga un motor turbodiésel de 3.0 litros con doble árbol de levas (DOHC) e inyección directa (common rail). Este propulsor entrega 187 caballos de potencia a 3.600 rpm y un torque de 450 Nm entre 1.600 y 2.600 rpm.

La transmisión es automática de seis velocidades con convertidor de par, y la tracción es integral 4×4 con reductora, capaz de activarse electrónicamente bajo demanda (shift-on-the-fly). Incluye además bloqueo del diferencial trasero para mejorar el desempeño off-road.

Entre sus capacidades, la pick-up puede remolcar hasta 3.500 kg (cuando el remolque cuenta con frenos) y ofrece una carga útil de alrededor de 1.050 kg en la versión de caja más generosa.

Diseño y equipamiento

El diseño exterior de esta nueva generación adopta el lenguaje “Miura Origami Design”, inspirado en patrones geométricos, con líneas tensas, superficies angulares y volumenes bien definidos. Destaca una parrilla frontal prominente, faros LED con luz diurna integrada (DRL), tomas de aire en el capó y una silueta voluminosa que transmite imponencia.

En la parte trasera, las ópticas LED presentan formas geométricas (con guiños a la letra “L”) y el portón incorpora molduras que le otorgan carácter estético.

En el interior, se ha avanzado hacia un enfoque más sofisticado: tablero con detalles tecnológicos, pantalla de infoentretenimiento (compatible con Apple CarPlay y Android Auto), comandos en el volante, materiales que mezclan lo funcional con lo moderno, y sistemas de seguridad como cámaras con detección de peatones, freno autónomo en intersecciones y un sistema que ayuda a seguir al vehículo precedente en tráfico lento.

La marca también ha reforzado el aislamiento acústico, el control de vibraciones y la resistencia a la corrosión del chasis, aspectos clave para el uso cotidiano y rural.

Precio en Argentina y versiones

Isuzu comercializará la D-MAX 2025 en Argentina en dos variantes de doble cabina con tracción 4×4 automática: LS y LSE.

El precio de lanzamiento para la versión LS se ubica en USD 52.400, mientras que la versión LSE se ofrece a USD 53.900.

Se ofrecerá una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

¿Cuándo debuta en Argentina?

Aunque ya se ha formalizado el lanzamiento, las entregas comerciales comenzarán próximamente, en fechas que se confirmarán por parte de Isuzu Argentina.

Importada desde Tailandia, la nueva D-MAX llega para competir con pick-ups que dominan el mercado local, como la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Con su combinación de mecánica confiable, diseño renovado y nivel de equipamiento moderno, la nueva D-MAX aspira a ser una opción competitiva dentro del segmento, ofreciendo tanto funcionalidad como estética para quienes demandan una pick-up de trabajo que no resigna estilo ni tecnología.