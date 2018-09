SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el 2010, el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri presentaba su idea de eliminar cuatro hospitales de la Ciudad para unificarlos en el Hospital Muñiz y así achicar el sistema de salud pública, pero no pudo concretarla. Ocho años después, su sucesor Horacio Rodríguez Larreta, cumplirá con el objetivo y para no perder tiempo decretó la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur pasando por encima de la Legislatura porteña.

El decreto publicado en el boletín oficial el 17 de septiembre crea la UPE bajo la órbita de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud con el fin de “propiciar” la concreción del Complejo Hospitalario Sur que apunta a unificar el hospital Ferrer, de enfermedades respiratorias, el Udaondo, de gastroenterología, el Marie Curie, de oncología, y el IREP, de rehabilitación psicofísica, en el predio del Muñiz.

La jugada de Larreta tomó por sorpresa a los legisladores de la oposición y a los médicos de los cinco hospitales, ya que, ven en este decreto el primer paso hacia la eliminación de los cuatro centros de salud y un recorte importante en el sistema de salud público que traerá despidos.

Además, advierten sobre el mega negocio inmobiliario que el jefe de Gobierno piensa llevar a cabo a través de la venta los terrenos donde se encuentran los hospitales con la excusa de financiar la obra del Complejo Hospitalario Sur recurriendo a la forma de financiación público – privado.

Al respecto, la médica infectóloga del Muñiz e integrantes de la Asamblea Médicos Autoconvocados, Gabriela Piovano, advirtió en diálogo con El Destape que “el decreto toma a los cinco hospitales y los saca del dominio de salud para pasar a una Secretaria de Planificación” y criticó que “no hubo un estudio profundo para evaluar el impacto ambiental y demográfico de semejante obra”.

La principal crítica de la comunidad médica sobre este proyecto de crear un Complejo Hospitalario Sur es que en un mismo predio se atenderán pacientes inmunodepresivos, pacientes oncológicos, pacientes con discapacidades neuromotoras y pacientes con infecciones severas.

“Van a desarmar lo que brindan estos hospitales monovalentes para suplantarlo por un proyecto que va dejar gente sin cobertura de salud. De nuevo aparece la idea de la gestión privada en el ámbito público”, subrayó la médica y advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud público y que el Gobierno de la ciudad no da respuesta al respecto: “Tenemos personal que se jubila y no se reemplaza, no hay insumos, no hay camas y en el Muñiz el aire acondicionado del quirófano no funciona así que no se puede operar”.

Esta situación fue advertida por la médica del Udaondo, Victoria Hegoburu, al remarcar que “el problema puntual del Hospital es que hay muchos pacientes oncológico que se estarían cruzando con pacientes que vienen enfermedades infecciosas o son inmunodeprimidos y quedarán expuestos a determinadas situaciones que ponen en riesgo su salud” y contó cómo comenzó el achique en el centro de salud a partir de querer implementar guardias cerradas.

“El 1º de septiembre hicieron un intento de cerrar la guardia para derivar pacientes a otros hospitales. La guardia siempre fue abierta a todo el público. La prueba duró dos días, se atendieron dos pacientes cuando siempre se atiende a más de 30, bajó el nivel de internación, el trabajo y ya se hablaba de trasladar a los médicos a otros servicios”, relató y manifestó su temor de que esta idea de guardias cerradas se comience a implementar en diciembre.

Desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, la psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Autoconvocados del hospital, Liliana Bidegain, advirtió que el decreto de Larreta “dice de forma correcta que evaluarán la viabilidad económica para construir el Complejo Hospitalario ya que le estarían faltando 37 millones de pesos para la obra” y apuntó que se nutren los rumores de “una participación público privada que es abrir la puerta a la privatización de la salud y todo va de la mano de achicar el presupuesto en salud”.

Ante la falta de explicación del gobierno porteño y del Ministerio de Salud, los médicos de los cinco hospitales evalúan la posibilidad de presentar un recurso de amparo para frenar el decreto. Una de las cartas a jugar es el valor histórico que tienen los hospitales como el Udaondo y el Muñiz.

La Legislatura, de adorno

El Gobierno porteño decidió pasar por encima de la Legislatura y no dar el debate en el recinto del proyecto para unificar cinco hospitales monovalentes. Con el decreto ya publicado en el Boletín Oficial, a los legisladores de la oposición no les quedan herramientas para frenarlo o revertirlo, ya que, la discusión está cerrada para el Ejecutivo de la Ciudad.

Desde el bloque de Unidad Ciudadana, el diputado Javier Andrade apuntó que “discuten un gran proyecto como es el Complejo Hospitalario Sur, pero no discuten las cuestiones de fondo de la salud ya que desde que asumió el macrismo el presupuesto para el área bajó del 23% al 16%” y detalló sobre la faltante de camas que existen en los hospitales. “Si se suman las camas de los cinco hospitales da un total de 530, mientras que el proyecto plantea solo 500 camas y si tomamos de lo que va del 2007 a la fecha, la Ciudad perdió 500 camas porque no se ha invertido en salud”, replicó.

Aseveró que “no es inocente que hayan abierto esta unidad especial de cara a que el mes que viene ingresa el Presupuesto y el Gobierno tiene la intencionalidad de darle los recursos necesarios para viabilizar la concreción del Complejo Hospitalario”, además de que cobra fuerza el rumor de que el Ejecutivo comenzaría con las licitaciones en el 2019.

Desde el Frente de Izquierda, el legislador Patricio del Corro apuntó sobre el millonario negocio inmobiliario que llevaría a cabo Larreta si vende “los terrenos muy bien valuados” en donde se encuentran los cuatro hospitales que serían trasladados al Muñiz y recordó que “el Gobierno viene realizando un remate de tierras públicas que superó las 200 hectáreas y que se privatizaron en los últimos años”

Y advirtió que a partir del decreto los cinco hospitales “quedan en una situación de vulnerabilidad porque si ya están en malas condiciones y el Ejecutivo tiene la idea de vender todos los terrenos, no va a haber ni una partida para refacción y para los reclamos que tienen los trabajadores de la salud”.

En tanto, desde el Ministerio de Salud solo aclararon a este medio que “los integrantes de la Unidad de proyectos especiales están analizando el proyecto para evaluar su factibilidad” y guardaron silencio sobre las demás cuestiones que advierten los legisladores opositores y médicos.

No obstante, el proyecto del Complejo Hospitalario Sur no está solo, sino que se enmarca en un nuevo plan de salud pública que le Jefe de Gobierno porteño prevé llevar adelante. En la última semana, el Ejecutivo presentó un proyecto con “un nuevo plan de salud” y otro para modificar la carrera de los profesionales de la salud que implica modificaciones en el convenio colectivo de trabajo.