La UIA le respondió a Carrió y le recordó que "siempre termina pidiendo disculpas"

El presidente de la Cámara del Calzado y miembro de la Unión Industrial Argentina, Alberto Sellaro, salió al cruce de las declaraciones de la diputada de Cambiemos Elisa Carrio que tildó a los industriales de “hijos de puta”. También, advirtió que “el mercado interno no tracciona” y no pueden aumentar los precios porque no hay consumo interno.

“No tengo relación con la diputada, pero me cayó muy mal lo que dijo. Carrió es suelta de boca y después tiene que pedir disculpas”, arremetió el industrial y recriminó que “no se puede faltar el respeto a todos”.

En una entrevista con FM Blue 100.7, Sellaro sostuvo que el sector del calzado “está muy complicado pero no es de este año sino del año pasado por las importaciones” y apuntó que "otro sector sensible como el textil fue perjudicado por la baja del consumo interno y la apertura de las importaciones”.

“Nosotros acompañamos al gobierno desde el punto de vista que represento, sin suspensiones, sin despidos y haciendo un gran esfuerzo pero no hemos modificado el precio de lista desde enero y la materia prima aumenta con el dólar, estamos jaqueados”, sentenció.

Y remarcó que “el mercado interno no tracciona y el consumo está muy deprimido”.