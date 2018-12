Juan Grabois: "Cristina ya es precandidata"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente social, Juan Grabois, aseguró a El Destape que Cristina Kirchner es la precandidata del Frente Patria Grande pero descartó formar parte de la fórmula con ella. En el marco del lanzamiento de este espacio político-electoral, no le cerró las puertas a nadie en el camino a una amplia unidad y promovió unas "internas que van a ser picantes".

El sábado a la tarde, Ferro fue nuevamente un escenario de lanzamientos políticos. Con la presencia de dirigentes de todos los espacios, se presentó el Frente Patria Grande, con el objetivo de ponerle un freno a "este intento de restauración conservadora que está en marcha en el país y el Continente", según señaló Itai Hagman.

Con la promesa de no cortarse el pelo hasta que no se vaya Mauricio Macri de la presidencia de la Nación, Grabois le dijo a El Destape que la elección para la conducción de este Frente "es la candidatura de Cristina, porque sabemos que es la garantía de la anulación del programa neoliberal y el pacto con el Fondo Monetario Internacional".

Según contó el referente social, "lo que queremos trabajar es el programa de "tierra techo y trabajo", a cargo de los movimientos y organizaciones populares y barriales" porque "si no hay una fuerte apuesta del Estado por espacios alternativos de la economía popular, ese proyecto no nos termina de representar". Al respecto, aseguró que CFK tuvo "una actitud muy receptiva frente a estos planteos".

Por eso, aseguró a El Destape, "ella es nuestra candidata, si no quiere, no la vamos a obligar" pero "precandidata ya es porque la estamos impulsando". Consultado por la posibilidad de acompañarla en la fórmula, respondió que "si yo fuera el Durán Barba, no se lo aconsejaría porque los sectores sociales estamos muy demonizados en un sector de la sociedad y por ahí nuestro rol es otro".

En esta línea, Cecilia Merchán, diputada del PARLASUR y referente de Nueva Mayoría, reveló a este medio que CFK "dijo que su ego está totalmente resuelto y su objetivo principal es derrotar a Macri", por lo que "la decisión que tome va a estar asociada a ese objetivo y nuestra tarea es fortalecerla a ella".

Con la unidad como el eje organizador, Hagman aseguró que "hay que construir la unidad más amplia que se pueda y sea necesaria" y Grabois no le cerró la puerta a nadie. En diálogo con El Destape, aseguró que "con el Movimiento Evita tenemos una alianza estratégica en la CTEP", así como la lucha con los sindicatos. Incluso, planteó, "no tengo problema en hacer unas PASO" con Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti o Sergio Massa, "porque se que les vamos a ganar".

Sin embargo, advirtió que "lo difícil no es ganar (en 2019), lo difícil es no perder", porque "Macri es horrible, es una persona desagradable, la sociedad no loquiere, sus políticas son un desastre pero si nos dividen, nos demonizan, y nosotros estamos peleándonos por boludeces, ahí vamos a perder".

