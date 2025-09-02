El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció esta tarde el primer ataque material y mortal de su país a un buque que partió de Venezuela con un presunto cargamento de drogas que el funcionario vinculó a una "organización terrorista". Hasta el momento Estados Unidos no informó heridos.

"Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe", comunicó Rubio en X y su tuit rápidamente se viralizó. La tensión estaba en el aire hace varios días cuando Estados Unidos anunció que movilizaría parte de su flota a la costas del caribe, en el marco de la cruzada que tiene con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de conducir la organización del Cartel de los Soles, que su país calificó de "terrorista". Incluso puso precio a su cabeza: el país ofrece 50 millones de dólares de recompensa para quien dé con el paradero o detención del dirigente venezolano. Es el primer ataque de Estados Unidos en la región caribe desde la invasión a Panamá en 1989.

Ayer, Maduro endureció su discurso y respondió a Trump luego de denunciar que había enviado ocho buques con 1200 misiles y un submarino nuclear: "Ante la máxima presión militar nosotros hemos declarado la máxima prepración para la defensa de Venezuela". Además dijo que declararía "constititucionalmente" que pasa a ser una república en armas ante el primer ataque de Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense precisó a la agencia Associated Press que la flota desplegada incluye dos destructores de misiles guiados Aegis (el USS Gravely y el USS Jason Dunham) así como el destructor USS Sampson y el crucero USS Lake Erie.

Además otros tres buques de asalto anfibio con más de 4 mil marineros e infantes de marina llegarán a la región esta semana, según sumó el funcionario de defensa que prefirió el anonimato a The Associated Press. Días atrás, Maduro movilizó tropas a lo largo de su costa y frontera con Colombia, a la vez que abrió una convocatoria para que se alisten venezolanos para crear una milicia civil.

Trump: "Literalmente destruimos un barco"

En una conferencia fuera de agenda, Trump se sumó a las palabras de Rubio y aseguró que agentes navales dispararon y destruyeron un barco en el mar caribe que, según denunció, había partido desde Venezuela con "gran cantidad de drogas". "Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo Trump pero sin agregar más detalles.

Trump elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien dijo que lo puso al tanto del ataque. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó Trump.