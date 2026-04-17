El FMI reanudó relaciones con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reanudó relaciones con Venezuela. El anuncio del organismo que comanda la directora Gerente, Kristalina Georgieva, continúa la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del levantar sanciones económicas a empresas del país que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó atacar en enero.

Según informaron desde el organismo de crédito internacional, Georgieva anunció la reanudación de las relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esto fue resultado de una decisión "de conformidad con la opinión de los países miembros" del FMI que "representan una mayoría del poder total de votación del FMI, y en línea con la práctica de larga data".

En la semana, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había asegurado que el Fondo estaba trabajando en adoptar un rol de apoyo al país sudamericano.

La decisión del FMI se da después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara este martes el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela y otras tres entidades bancarias, una medida enmarcada en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó en una nota que las compañías beneficiadas son Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Banco Universal C.A. y Banco del Tesoro, todos controlados por Caracas. También sacó así a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump

Hace algunas semanas, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones que había impuesto a Rodríguez. La reemplazante de Maduro saludó la decisión de Estados Unidos en X y afirmó: "Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos".

Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946, pero las relaciones se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno. Con este cambio en los vínculos, Caracas podría acceder a instrumentos de financiación multilateral.