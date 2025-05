Empieza el Cónclave para elegir Papa: cómo funciona, los principales candidatos y curiosidades

La Capilla Sixtina, escenario de la elección del nuevo Papa.

Este miércoles comienza en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, el Cónclave, evento en el que 133 cardenales elegirán al próximo Papa, después del fallecimiento de Francisco el último 21 de abril. Puede ser electo cualquiera de los candidatos, pero hay algunos que, según la prensa internacional, pican en punta. Los principales medios italianos insisten con que, después de 47 años, el sumo pontífice vuelva a ser oriundo de ese país.

Originalmente iban a ser 135 los cardenales menores de 80 años que participarían del Cónclave, pero el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, anunció dos bajas por cuestiones de salud. Aunque Bruni no dio los nombres, la agencia de noticias AFP confirmó que uno de ellos es Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, España.

Cardenales candidatos: tres corrientes, muchas opciones

Uno de los candidatos con más impulso en los medios italianos es el cardenal Pietro Parolin, quien es secretario de Estado del Vaticano desde poco después de la asunción de Francisco y a quien el vaticanista Hernán Olano ubicó, en diálogo con El Destape, dentro del grupo de los "moderados". Su trayectoria en la Santa Sede estuvo marcada por su influencia en zonas en las que la geopolítica posa sus ojos: encabezó en 2008 la delegación que participó en los trabajos de la Comisión Bilateral Permanente entre el Vaticano e Israel y, en 2009, fue nombrado Nuncio Apostólico en Venezuela.

Parolin tiene 70 años y fue nombrado cardenal por Francisco en 2014, cuando tenía 59. El italiano es uno de los candidatos a la jefatura de Estado del Vaticano que podría continuar con el legado de Francisco, esencialmente humanista. "Nuestro afecto por él, que se manifiesta en estas horas, no debe quedarse en una mera emoción del momento; debemos acoger su legado y hacer que se convierta en una vida vivida, abriéndonos a la misericordia de Dios y haciéndonos también misericordiosos los unos con los otros", dijo el cardenal el pasado 27 de abril, cuando encabezó la misa del segundo día de novendiales, el duelo por el papa Francisco que culminó el último domingo.

Otro que podría seguir el legado de Jorge Mario Bergoglio es el cardenal Matteo Zuppi, italiano. La nacionalidad de los postulantes no es un dato menor, ya que este año se cumplen 47 vueltas al sol sin sumos pontífices italianos, tras la designación en 1978 de Juan Pablo II (polaco), la elección en 2005 de Benedicto XVI (alemán) y la selección de Francisco (argentino). De hecho, hasta la asunción de Juan Pablo II, el último Papa no italiano había sido Adriano VI, quien nació en Utrecht (Países Bajos) y se desempeñó como sumo pontífice entre 1522 y 1523

Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, fue descrito por Olano como "liberal" y fue nombrado cardenal por Bergoglio, en 2019. En un video que difundió la Conferencia Episcopal dos días después de la muerte de Francisco, Zuppi destacó su humanismo. "Se acercó a la gente porque quería comunicar a todos el amor de Dios por la humanidad concreta, tal como es, sin filtros, sin hipocresía", declaró el cardenal romano de 69 años.

El cardenal Matteo Zuppi podría continuar la línea de Francisco si es elegido Papa.

A quien el vaticanista Olano ubicó entre los "conservadores" es al cardenal Gerhard Ludwig Müller, nacido en Alemania en diciembre de 1947, por lo que tiene 77 años. Si fuera elegido, definitivamente Müller no seguiría el legado de Francisco, quien lo designó cardenal en 2014.

En una entrevista reciente con La Nación, el cardenal alemán opinó que Bergoglio protagonizó una ruptura "en las formas" del Vaticano, pero no le dio una connotación necesariamente positiva. "Para los medios de comunicación es muy cómodo trabajar sobre el supuesto dualismo entre Francisco y Benedicto XVI", dijo, al defender el pontificado de Benedicto XVI. En la misma nota, Müller cuestionó la aceptación que Francisco hizo de personas que estaban relegadas por la Iglesia antes de su papado, como los homosexuales. "La Iglesia siempre ha estado abierta a las personas con situaciones problemáticas, a los divorciados, incluso a las personas con tendencias homosexuales. En la Iglesia estamos interesados en todos los hombres, también en los pecadores", expresó, antes de criticar la "ideología LGTB" y profundizó: "La Iglesia siempre ha estado abierta a las personas con situaciones problemáticas, a los divorciados, incluso a las personas con tendencias homosexuales. En la Iglesia estamos interesados en todos los hombres, también en los pecadores".

Otros nombres y la aparición de Donald Trump

Además de los tres que señaló Olano como candidatos representantes de cada una de las corrientes (liberal, moderada y conservadora), hay otros nombres en boca de los principales medios del mundo. Sin embargo, el vaticanista colombiano remarcó que "hay muchísimos candidatos en el mundo y solo el Espíritu Santo sabe a quién tiene predestinado para el cargo". "El Código de Derecho Canónico establece quiénes pueden ser candidatos a Papa: todo varón, soltero y bautizado", añadió.

Uno de los cardenales que resonó inmediatamente después de la muerte de Francisco para sucederlo fue el filipino Luis Antonio Tagle, nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2012 y cercano en la línea de pensamiento a Francisco; también apareció el nombre del italiano Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén y con diálogo con las partes involucradas en el conflicto en la Franja de Gaza. Sin embargo, el cardenal que más trascendió en las redes sociales fue Robert Sarah, oriundo de Guinea y con ideas completamente opuestas a las de Bergoglio: solamente por citar un ejemplo, en enero de 2024 calificó como "herejía" la bendición a parejas homosexuales aprobada por el entonces Papa.

Además, en los últimos días tomó relevancia la posición de Estados Unidos en lo que refiere a la elección del nuevo Papa: no por la posibilidad de que sean elegidos cardenales estadounidenses Robert Prevost, Daniel DiNardo oTimothy Dolan, entre otros, sino por la polémica foto que publicó el presidente del país norteamericano, Donald Trump, en la que se lo muestra vestido de sumo pontífice. La imagen la compartió en X la cuenta oficial de la Casa Blanca, días después de que Trump bromeara con que le "gustaría ser Papa". En una conferencia de prensa que dio este lunes, Trump se desentendió: "Denme un respiro. Alguien lo hizo por diversión. No pasa nada. Está bien divertirse un poco, ¿no?".

Donald Trump bromeó con que le "gustaría ser Papa"

Así será el Cónclave para elegir un nuevo Papa

El viernes pasado, bomberos instalaron en el techo de la Capilla Sixtina la chimenea de la que saldrá humo blanco si los cardenales eligen un nuevo Papa o humo negro si no llegan a un acuerdo. Para que salga humo blanco, un cardenal necesitará los votos de 89 de los 133 presentes en el Cónclave.

El miércoles 7 de mayo, a las 10 de la mañana del Vaticano (5 de Argentina), los cardenales electores participarán de la la misa votiva pre-cónclave Pro Eligendo Romano Pontifice, en la que pedirán la guía del Espíritu Santo en la votación. Por la tarde, se dirigirán a la Capilla Paulina para rezar las Letanías de los Santos, antes de ir a la Capilla Sixtina para prestar juramento, comprometiéndose a cumplir el Munus Petrinum como Pastor de la Iglesia Universal, si son elegidos. Con ese juramento se comprometerán, además, a no brindar detalles de lo que suceda durante la elección.

La primera votación será ese miércoles 7 de mayo por la tarde. Durante los días siguientes, los cardenales votarán cuatro veces por día, dos por la mañana y dos por la tarde. Luego, se quemarán todos los papeles y saldrá humo de la chimenea: si el humo es negro seguirán votando y, si es blanco, significará que la Iglesia tendrá nuevo Papa.

Si después de tres días no se consiguen los dos tercios necesarios, la votación se suspenderá durante un máximo de un día; una vez reanudada la selección, podrá haber siete votaciones antes de que se decreta una nueva pausa. "A continuación, se realiza otra serie de siete votaciones y, si no se ha producido la elección, se hace una nueva pausa para la oración, la conversación y la exhortación", explicó el portal de noticias de la Santa Sede, Vatican News, que señaló que, luego, se reanudaría la votación con un máximo de siete opciones. "Si no hay elección, se reserva un día para la oración, la reflexión y el diálogo, y en la siguiente votación se debe elegir entre los dos nombres que hayan recibido más votos en la votación anterior. También en estas votaciones se requiere una mayoría cualificada de al menos dos tercios de los cardenales presentes y votantes, pero en estas votaciones no pueden votar los dos cardenales sobre los que se requiere una votación", subrayó.