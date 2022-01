Experto británico advierte que no es sostenible vacunar cada seis meses contra el coronavirus

El científico británico Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford, que ayudó a desarrollar la vacuna AstraZeneca en 2020, advirtió a los líderes mundiales que dar refuerzo contra el coronavirus a todo el mundo cada seis meses "no es sostenible"

En una entrevista con el diario The Telegraph, el científico dijo que no tenía sentido tratar de detener todas las infecciones y que no se debería suministrar una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus hasta que no haya nuevas evidencias de los posibles resultados.

"En algún momento, la sociedad tiene que abrirse. Cuando nos abramos, habrá un período con un repunte de las infecciones, por lo que probablemente el invierno no sea el mejor momento. Pero esa es una decisión que corresponde a los responsables políticos, no a los científicos", declaró.

En otra entrevista con la emisora de televisión Sky News, Pollard señaló que es demasiado pronto para decir si las futuras variantes del coronavirus serán más leves que las que surgieron antes en la pandemia.

"No creo que podamos estar seguros en este momento de que las versiones futuras del coronavirus, los hijos e hijas de Ómicron, vayan a causar una enfermedad leve. Creo que necesitamos más tiempo para evaluar eso, para comprender por qué Omicron parece estar causando una enfermedad más leve", afirmó.

También sostuvo que la desinformación en torno a las vacunas había sido un "tipo diferente de virus" durante la pandemia que había costado vidas.

"No hay duda de que cualquier cosa que haga que alguien esté inseguro o vacilante sobre la vacunación, especialmente para aquellos que están en grupos vulnerables, pone su vida en riesgo. No hay duda de que la gente ha muerto debido a la desinformación de las vacunas", subrayó el científico.

Por otro lado, afirmó que lo peor de la pandemia ha quedado atrás, incluso cuando la variante Ómicron continúa arrasando en el Reino Unido.

Solo en el Reino Unido, el 90% de los mayores de 12 años ha recibido su primera vacuna y más del 80% tiene las dos dosis, mientras que se han administrado 33 millones de refuerzos.

Con información de Télam