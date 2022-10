El Parlamento ruso aprobó la ley sobre adhesión de nuevos territorios a Rusia

La Duma de Estado, (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó hoy por unanimidad una ley constitucional sobre la adhesión a la Federación Rusa de las cuatro regiones ucranianas del este en las que fueron celebrados referendos, consultas que son rechazadas por los aliados de Kiev y que anticipan una escalada del conflicto iniciado el pasado 24 de febrero.

Los miembros de la Duma votaron la incorporación de los territorios de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, sin ningún voto en contra y sin abstenciones, en un proceso muy criticado por los aliados de Ucrania, que fueron llevados a cabo sin controles ciudadanos y bajo la supervisión del Ejército ruso.

El viernes pasado, el presidente ruso Vladimir Putin firmó en el Kremlin un acuerdo para la anexión de los cuatro territorios ucranianos, junto a representantes prorrusos de estas regiones.

Ucrania respondió pidiendo un proceso de adhesión acelerada a la OTAN y dijo que no va a negociar con Rusia mientras Putin esté en el poder.

Los cuatro territorios crean un espacio terrestre clave, ya que une Rusia con la península de Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, que podría empujar el conflicto a otro nivel, con el riesgo de una conflagración nuclear tras las recurrentes amenazas del mandatario ruso en este sentido.

En conjunto, estas cinco regiones suman cerca de un 20% del territorio ucraniano, pero las fuerzas rusas no tienen un control completo sobre Jerson o en Zaporiyia, y el Kremlin todavía no ha confirmado qué áreas de las regiones han sido anexadas.

El Kremlin "consultará" a la población para establecer las fronteras de las regiones anexionadas, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Seguiremos consultando a la población de estas regiones", dijo Peskov cuando se le preguntó si Rusia estaba anexionando la totalidad o solo partes del territorio que ocupa en esas zonas.

Rusia entiende que la incorporación de estas cuatro regiones "busca garantizar la seguridad de sus ciudadanos y frenar los ataques que el Gobierno ucraniano lleva a cabo con las armas suministradas por Estados Unidos y otros países de la OTAN".

Las regiones de Donetsk y Lugansk se anexaron en su totalidad después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a fines de febrero, justo antes del asalto ruso a Ucrania.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla el 72% de la superficie de la región de Zaporiyia.

Además cerca del 88% de Jerson y su capital homónima están bajo ocupación rusa, según la misma fuente.

En el plano militar, las tropas ucranianas bombardearon las ciudades de Donetsk, Kashtanovoye y Alexandrovka con 16 misiles "de la OTAN" de 155 mm y 3 proyectiles de 152 mm, informaron las autoridades de esta región rusoparlante.

Al menos dos civiles murieron y tres resultaron heridos en estos ataques, informó la agencia de noticias Sputnik.

La representación de Donetsk escribió en su canal de Telegram que Kashtanovoye fue atacada con 7 misiles "de la OTAN" a las 4.45 y 5.35. Donetsk fue bombardeado con 9 proyectiles "de la OTAN" a las 4.55 y 5.27, y tres proyectiles de 152 mm fueron disparados en dirección de Alexandrovka a las 4.28.

La artillería del calibre 155 mm se utiliza en los ejércitos de la OTAN. Estados Unidos suministró a Kiev obuses de largo alcance M-777 de 155 mm utilizados por las fuerzas ucranianas para bombardear las ciudades de las denominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Además, las tropas ucranianas recibieron los obuses autopropulsados alemanes PzH 2000, los polacos Krab y los franceses Caesar que utilizan proyectiles de ese calibre.

El Ejército ucraniano, aseguró hoy que tomó el control de la ciudad de Torske, situada en la región de Donetsk, en el marco de una contraofensiva en la zona, sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado por el momento sobre la situación.

El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas ucranianas, Serhiy Cherevati, dijo que las tropas rusas "están atacando con fuego de artillería" para intentar impedir el avance de las fuerzas ucranianas, informó la agencia ucraniana de noticias Unian.

Con información de Télam