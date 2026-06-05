Trump insta al director interino de Inteligencia Nacional a realizar despidos: WSJ

FOTO DE ARCHIVO. El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos, Bill Pulte, habla con los periodistas en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes ‌a The Wall ‌Street Journal que quiere que el director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, inicie el proceso de despido de un gran número de empleados como parte de una reestructuración ​de la ⁠comunidad del espionaje del país.

Trump declaró ‌al Journal que le ⁠había dicho en privado ⁠a Pulte que cree que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que ⁠supervisa 18 agencias y unidades ​de inteligencia federales, es "innecesaria ‌o demasiado grande".

"Me gustaría ‌que fuera más pequeña. Creo que ⁠hay mucha gente allí que no debería estar", afirmó Trump, según citó el diario.

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La Casa Blanca ​no respondió ‌de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Trump nombró a Pulte para que asumiera el cargo de director interino ⁠de Inteligencia Nacional cuando Tulsi Gabbard deje el puesto el 30 de junio.

El jueves, Trump indicó que no nombrará al regulador hipotecario Pulte como jefe de inteligencia del país una vez que ‌expire su nombramiento temporal a principios del próximo año.

Pulte se ha enfrentado a una reacción negativa por parte de los demócratas y de algunos senadores ‌clave de su Partido Republicano debido a la falta de experiencia en seguridad ‌nacional de ⁠este leal a Trump.

Con información de Reuters