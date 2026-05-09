Trump evalúa enviar a Polonia tropas retiradas de Alemania para reforzar a la OTAN

El presidente Donald Trump afirmó que no descarta mandar a Polonia una parte de las tropas que retiró de Alemania esta semana. Lo confirmó en una conferencia de prensa este viernes en la Casa Blanca. Varios analistas coinciden en que sería una decisión que reforzaría la presencia militar de Washington en el flanco oriental de la OTAN.

Tras la acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado, el presidente Trump comenzó a presionar a sus aliados de la OTAN para que se sumen a la guerra en Medio Oriente. El rechazo generalizado de los países europeos de sumarse a los ataques contra el país persa derivó en una seguidilla de críticas y chicanas del republicano hacia sus pares del Viejo Continente. Frente a esto, el canciller alemán Friedrich Merz condenó en su momento las amenazas de Trump a "destruir una civilización entera" respecto a la República Islámica.

La declaración se conoció poco después de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunciara la retirada de unos 5.000 soldados estacionados en Alemania a partir del próximo año. Sin embargo, Trump advirtió que la reducción podría ser "mucho mayor", lo que abre la puerta a un rediseño más profundo de la presencia militar norteamericana en Europa.

Frente a la pregunta de un periodista sobre el despliegue en el frente oriental, el jefe de la Casa Blanca respondió tajante: "Es posible, podría hacerlo".

Trump destacó sus buenas relaciones con el presidente polaco

La eventual reubicación de efectivos se produce en un contexto de alta tensión en Europa del Este, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, y por las crecientes preocupaciones de los aliados occidentales frente al avance militar ruso. Polonia, uno de los países más activos en el respaldo a Kiev, aparece como un socio clave para la estrategia defensiva de Estados Unidos.

Trump sugirió que el traslado podría concretarse gracias a "la buena relación" que mantiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki. El republicano elogió a Nawrocki y recordó su respaldo político durante su campaña presidencial. "Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho", expresó.

Si finalmente los soldados son trasladados a Polonia, el cambio tendría un fuerte impacto geopolítico. El país limita con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, una zona considerada clave para la seguridad europea por su posición estratégica en el mar Báltico.