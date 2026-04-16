EEUU sanciona a funcionarios Gobierno Nicaragua y otras personas por supuesta incautación de bienes

Por Andrea Shalal
WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra cinco personas y siete empresas que operan en el sector aurífero de Nicaragua, entre ellas dos hijos de los copresidentes del país, según un comunicado al que tuvo acceso Reuters.
Otra de las personas sancionadas es Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en el comunicado.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Las entidades nicaragüenses eran aquellas que habían asumido concesiones auríferas que anteriormente estaban en manos de las partes sancionadas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno nicaragüense, liderado por Rosario Murillo y Daniel Ortega, había intentado llenar sus propias arcas "confiscando inversiones estadounidenses" en el país.
"Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá actuando contra las fuentes de ingresos que alimentan al corrupto régimen de Murillo-Ortega", afirmó.
Con información de Reuters