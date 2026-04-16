EEUU sanciona a funcionarios Gobierno Nicaragua y otras personas por supuesta incautación de bienes

FOTO DE ARCHIVO: Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el segundo día de un cierre parcial del gobierno en Washington.

Por Andrea ​Shalal

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El Departamento del Tesoro ‌de Estados ‌Unidos impuso el jueves sanciones contra cinco personas y siete empresas que operan en el sector aurífero de Nicaragua, entre ​ellas dos ⁠hijos de los copresidentes ‌del país, según ⁠un comunicado ⁠al que tuvo acceso Reuters.

Otra de las personas sancionadas es ⁠Santiago Hernán Bermúdez ​Tapia, viceministro de ‌Energía y Minas ‌de Nicaragua, indicó la ⁠Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en ​el ‌comunicado.

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Las entidades nicaragüenses eran aquellas que habían asumido concesiones auríferas que anteriormente estaban en ⁠manos de las partes sancionadas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno nicaragüense, liderado por Rosario Murillo y Daniel Ortega, ‌había intentado llenar sus propias arcas "confiscando inversiones estadounidenses" en el país.

"Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita ‌de activos de propiedad estadounidense y seguirá actuando contra ‌las fuentes ⁠de ingresos que alimentan al corrupto ​régimen de Murillo-Ortega", afirmó.

Con información de Reuters