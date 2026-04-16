Tiene 22 años menos: una famosa modelo confirmó su noviazgo con Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo atrapado.

La vida privada de Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Eliana Díaz, una modelo uruguaya de 28 años, fuera señalada como su supuesta nueva pareja y decidiera romper el silencio. La joven, 22 años menor que el ex director técnico de River Plate, habló con Pepe Ochoa y autorizó al periodista a contar públicamente detalles del vínculo que mantuvieron.

La información se conoció en El Ejército de la Mañana, el ciclo que se emite por Bondi, donde Ochoa relató la conversación que tuvo con la modelo. “Te confirmo lo que me preguntaste el otro día. Sí existe la relación con Marcelo Gallardo”, le dijo Díaz, quien además le dio permiso para difundir la información y aclarar cuál fue su lugar en la historia.

Según explicó el panelista, la propia modelo quiso dejar en claro cómo fue el vínculo entre ambos y despegarse de cualquier versión que la ubique como tercera en discordia. “Quiero hablar con vos para que cuentes que ‘no fui amante de él. Que yo tuve una relación hasta el día de hoy’”, le expresó.

De acuerdo a su relato, el romance comenzó a principios de este año. “Fue una relación que empezó en enero de este año y duró, más o menos, hasta el día de la fecha”, contó Ochoa sobre lo que le transmitió la joven uruguaya.

¿Cómo se conocieron Eliana y Gallardo?

Sobre cómo se conocieron, el periodista detalló que el acercamiento no fue casual. “Él la buscó a ella. Ella venía mucho a Argentina por laburo e iban y venían”, explicó al aire. Según contó Ochoa, “todo el tiempo Marcelo Gallardo le decía a ella que estaba separado de su mujer”. En ese sentido, la modelo fue contundente respecto a su postura personal: “Ella nunca se metería con una persona que esté casada”, le aseguró al periodista.

Eliana Díaz, la modelo de 28 años que conquistó a Gallardo.

Antes de que la historia trascendiera públicamente, Díaz también le reveló que recibió advertencias para no hablar del tema. “Me contó que ayer la llamaron dos periodistas, una mujer y un hombre”, relató Ochoa, y agregó que esas personas “le dijeron que no le convenía hablar del tema porque Marcelo Gallardo es muy querido en Argentina y le podía salir el tiro por la culata”.