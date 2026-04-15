Quema entre 100 y 200 calorías: el ejercicio quema grasas para hacer los días de lluvia sin salir de casa.

El clima no tiene que ser una excusa para no realizar actividad física, y es que con solo caminar en el lugar, se queman más calorías de lo que se cree. Este ejercicio que combate la grasa acumulada es fácil de hacer y sumamente práctico. Si bien no es la práctica ideal para hacer todos los días, es perfecta para esas jornadas en las cuesta salir de casa.

Caminar en el lugar: cuánto tiempo hacerlo y cuántas calorías se queman

Caminar en el lugar puede parecer algo demasiado simple, pero bien hecho es una forma efectiva de moverse cuando afuera llueve o no hay ganas de salir. La clave está en no subestimarlo, y es que, si bien no hay desplazamiento, el cuerpo igual trabaja. Lo fundamental está en ponerle un poco de ritmo para que se convierta en un ejercicio completo.

Caminar en el lugar es un muy buen ejercicio para hacer en casa.

En cuanto al tiempo, lo ideal es sostenerlo entre 20 y 30 minutos para que realmente tenga impacto en el sistema cardiovascular y ayude a activar el metabolismo. Si cuesta mantener ese ritmo de entrada, se puede empezar con 10 o 15 minutos y sumar de a poco. Incluso dividirlo en distintos momentos del día, por ejemplo, tres bloques de 10 minutos, también suma y ayuda a cortar con el sedentarismo.

Respecto a las calorías, el gasto varía según la intensidad y el peso de cada persona, pero en promedio se pueden quemar entre 100 y 200 calorías en media hora. No es lo mismo caminar suave que hacerlo elevando las rodillas, moviendo los brazos o aumentando la velocidad, en este sentido, cuanto más dinámico sea el movimiento, mayor será el consumo energético.

Qué otro ejercicio quema calorías se puede hacer en casa

Otro ejercicio quema calorías que se puede hacer en casa es el yoga. Además, esta actividad tiene el plus de ayudar en materia de salud mental. Con practicar 20 minutos de yoga por día, los cambios se sienten y de verdad.

Una buena opción es buscar en YouTube videos de clases, que hay tanto para principiantes, intermedios o avanzados, y seguirlo al ritmo de cada uno. Lo fundamental es tener presente que no hay que llegar a ningún lado, es decir, dejar de lado las presiones y tomar conciencia de los movimientos del cuerpo. De esta manera, el día ya está ganado.