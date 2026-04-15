Casa Blanca niega que EEUU haya pedido alto el fuego, dice que podría haber diálogo en Pakistán

Rueda de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C.

​Las informaciones que indican que la Casa Blanca ha solicitado un alto el fuego ‌en la guerra ‌contra Irán son erróneas, dijo el miércoles la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas, pero añadió que las conversaciones para una segunda ronda de negociación con los iraníes estaban en curso y resultaban productivas.

En una rueda de ​prensa en ⁠la Casa Blanca, Leavitt dijo que cualquier nueva ‌ronda de conversaciones probablemente se celebraría ⁠de nuevo en Pakistán, ⁠que se ha erigido como el "único mediador" en el esfuerzo por poner fin a la guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Estas ​conversaciones son productivas y están ‌en curso, y ahí es ‌donde nos encontramos ahora mismo. También he ⁠visto algunas noticias sobre la posibilidad de mantener conversaciones presenciales. Una vez más, esas conversaciones se están llevando a cabo, pero nada ​es oficial ‌hasta que lo oigan de nosotros aquí en la Casa Blanca, aunque nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo", dijo Leavitt.

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Las conversaciones del pasado ⁠fin de semana fracasaron sin que se haya alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra, que el presidente Donald Trump inició junto a Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó ataques iraníes contra los vecinos del Golfo de ‌Irán y reavivó un conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

La guerra ha llevado a Irán al cierre de facto del estrecho de Ormuz —una arteria vital para los ‌envíos mundiales de crudo y gas— a los buques que no sean los iraníes, lo que ha ‌reducido drásticamente ⁠las exportaciones desde el golfo Pérsico, especialmente a Asia y Europa, y ​ha dejado a los importadores de energía buscando desesperadamente suministros alternativos.

Con información de Reuters