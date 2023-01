La OMS advirtió a China por sus estadísticas de coronavirus: "subrepresentan el impacto"

El organismo internacional cuestionó al gigante asiático por el cambio en la estrategia de conteo de muertes que implementó recientemente. Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado al gobierno chino para que ofrezca "datos más rápidos, regulares y fiables".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a cuestionar la política sanitaria de China respecto al coronavirus. Esta vez, apuntó a sus nuevas estadísticas oficiales, que fueron recientemente modificadas en lo que respecta al conteo de fallecimientos, dado que solamente se toma en cuenta las muertes cuya causa directa es la insuficiencia respiratoria. De acuerdo al organismo internacional, esto generó una merma en la cantidad de muertes registradas por el virus y una "subrepresentación" del impacto del brote que están atravesando.

"Creemos que las cifras actuales publicadas por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingreso en los hospitales, admisiones en cuidados intensivos y sobre todo en términos de decesos", declaró en conferencia de prensa Michael Ryan, responsable en la organización de la gestión de situaciones de emergencia sanitaria. La OMS se había reunido la semana pasada con las autoridades chinas para hablar de la explosión del número de contagios y hospitalizaciones.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. hizo un llamado al gobierno chino para que ofrezca "datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes, así como la secuencia del virus más completa y en tiempo real". Ayer, los científicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CDC) a la agencia sanitaria de la ONU, notificó que el 97,5% de los contagios en el país asiático son por variantes de Ómicron, ya conocida y que también circula en Europa.



Más específicamente, el análisis de los CDC de China mostró un predominio de los linajes BA.5.2 y BF.7 entre las infecciones adquiridas localmente. En concreto, estas dos variantes representaron el 97,5% de todas las infecciones locales, según la secuenciación genómica.



También se detectaron algunos otros sublinajes conocidos de Ómicron, aunque "en porcentajes bajos. Estas variantes son conocidas y han estado circulando en otros países, y por el momento el CDC de China no ha notificado ninguna variante nueva", aclaró al respecto la OMS a través de un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press. "No se ha observado ninguna nueva variante o mutación de importancia conocida en los datos de secuencias disponibles públicamente", insiste la OMS.



Al margen, la agencia sanitaria instó a todos los países a que "continúen atentos, vigilen y notifiquen las secuencias, y realicen análisis independientes y comparativos de los distintos sublinajes de ómicron, en particular sobre la gravedad de la enfermedad que causan". Por otra parte, el organismo sanitario internacional también está evaluando el rápido aumento de la subvariante XBB.1.5 en Estados Unidos y otros países.