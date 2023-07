Decenas de diputados británicos tienen acciones en empresas que no declararon, según la prensa

Más de 50 diputados del Reino Unido, entre ellos la ex primera ministra Theresa May, tienen acciones en empresas privadas que no declararon, lo que podría representar un conflicto de intereses, según una investigación publicada hoy por la prensa local.

May y otros legisladores, como el exministro de Educación Gavin Williamson, tienen esas inversiones a nombre de ellos o de personas muy cercanas, como sus cónyuges o parejas, según el diario The Guardian.

El periódico detectó que los diputados señalados poseen acciones en bancos, constructoras, empresas de la industria de defensa, operadoras de electricidad y supermercados, entre otros rubros.

Esas tenencias no declaradas podrían representar un conflicto de intereses aun cuando no impliquen un incumplimiento del reglamento de la Cámara de los Comunes sobre publicidad de los bienes personales.

La norma, vigente desde 2015, obliga a los diputados a declarar las acciones cuando representen más de 15% de la propiedad o cuando su valor supere las 70.000 libras esterlinas (alrededor de 90.000 dólares) en una empresa.

Además, obliga a los legisladores a declarar la tenencia de acciones que pudieran implicar un conflicto de intereses, aunque esto queda librado al criterio de ellos mismos, según la agencia de noticias Europa Press.

“Si un diputado tiene acciones en una empresa afectada por la legislación que se tramita en el Parlamento, es inevitable una tensión entre la protección de sus asuntos personales y la del bien público”, afirmó el director de Investigación de la ONG Transparencia en el Reino Unido, Steve Goodrich.

“Disponer de estos datos abiertamente es clave para evitar abusos de autoridad”, agregó.

El primer ministro, Rishi Sunak, tenía acciones en la Red Eléctrica Nacional hasta dos días antes de ser elegido candidato del Partido Conservador y luego puso sus inversiones bajo un fideicomiso, según anunció entonces.

Asimismo, cuando era ministra del Interior, May tenía acciones en British Petroleum (BP) y su esposo tenía en esa compañía y en el banco Barclays, la operadora de telecomunicaciones BT y la de servicios Centrica.

Cuatro meses después de ser nombrada primera ministra, esas acciones ya estaban bajo control de un fideicomiso, pero cuando aún era ministra del Interior, May se reunió con representantes de BT mientras su esposo aún tenía acciones no declaradas de esa compañía, de acuerdo con la investigación.

May “rechaza cualquier insinuación de que haya incumplido la legislación parlamentaria o el código ministerial por los intereses económicos de su esposo en BT”, dijo un vocero de la ex primera ministra en el artículo.

Con información de Télam