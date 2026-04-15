Rusia está dispuesta a ayudar a China en materia energética antes de la visita de Putin

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dirige a una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

​Rusia está dispuesta a aumentar el suministro energético a China antes de la visita prevista ‌del presidente Vladimir ‌Putin, según informaron el miércoles las agencias de noticias rusas, basándose en las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa celebrada en Pekín.

Las agencias citaron a Lavrov afirmando que la visita tendría lugar ​en la primera ⁠mitad del año, mientras que el periódico ‌Vedomosti citó a fuentes que indicaban que ⁠sería durante la semana que ⁠comienza el 18 de mayo.

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió con Lavrov el miércoles, asegurando a ⁠Moscú la amistad de Pekín y afirmando ​que China y Rusia deben ‌confiar y apoyarse mutuamente, profundizar ‌en la cooperación y defender los intereses de ⁠cada uno.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto reunirse con Xi durante su primera visita a China en ocho años, ​los días ‌14 y 15 de mayo.

Lavrov dijo en la rueda de prensa que Rusia estaba dispuesta a ayudar a China y a otros países afectados por la crisis de ⁠Oriente Medio con el suministro de energía.

"Rusia puede, por supuesto, compensar la escasez de recursos a la que se enfrentan tanto China como otros países interesados en colaborar con nosotros en condiciones de igualdad y beneficio mutuo", dijo Lavrov en la rueda de ‌prensa celebrada en China.

Lavrov también señaló que Rusia y China disponían de todos los medios necesarios para evitar depender de lo que describió como los esfuerzos de EEUU por perturbar los mercados energéticos globales ‌a través del conflicto en Oriente Medio.

"Gracias a Dios, China y Rusia cuentan con todas las capacidades, incluidas ‌las que ⁠ya están en uso, la capacidad de reserva y la capacidad prevista, para ​evitar depender de tales maniobras agresivas, que socavan la economía global", dijo.

Con información de Reuters