Starmer alega desconocimiento sobre exembajador en EEUU Mandelson y resiste presiones para dimitir

El primer ministro británico, Keir Starmer, posa antes de un almuerzo de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, París, Francia.

Por Elizabeth Piper, ​Andrew MacAskill y William James

LONDRES, 17 abr (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó este viernes su ‌indignación por no haber ‌sido informado de que su antiguo embajador en Estados Unidos no superó la investigación de seguridad antes de que se le asignara el cargo, y se defendió de las renovadas presiones para que dimita.

Starmer, quien obtuvo la mayoría más holgada de la historia moderna ​para el Partido ⁠Laborista en las elecciones nacionales de 2024, se enfrenta ‌a nuevas dudas sobre su criterio político, ⁠apenas tres semanas antes de ⁠las elecciones locales de Inglaterra y en las votaciones regionales de Escocia y Gales, donde se espera que su ⁠formación sufra un duro revés.

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Tras el destitución del ​veterano laborista Peter Mandelson como embajador en ‌Estados Unidos por sus vínculos ‌con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, Starmer ⁠había logrado ganarse un breve respiro frente a sus críticos tras limitar el papel de Londres en la guerra del presidente estadounidense Donald Trump e Israel ​contra Irán.

Sin ‌embargo, el jueves se supo que Mandelson no superó la investigación de seguridad realizada antes de su nombramiento como embajador, un hecho del que, según el equipo de Starmer, el primer ⁠ministro desconocía. Sus adversarios políticos han cuestionado cómo es posible que no lo supiera y han exigido su dimisión.

Starmer, que se encontraba el viernes en Francia para mantener conversaciones sobre la crisis de Irán, dijo a los medios que era imperdonable que no se le hubiera informado de que ‌Mandelson había suspendido la investigación de seguridad "cuando yo le decía al Parlamento que se había seguido el debido proceso".

Cuando se le preguntó si dimitiría, Starmer respondió que el lunes "expondrá los hechos relevantes" ante el Parlamento.

Un portavoz de Starmer ‌dijo a la prensa que el primer ministro no tiene intención de dimitir.

Downing Street actuó con rapidez a última hora ‌del jueves ⁠para intentar sofocar el escándalo, destituyendo a Olly Robbins, alto funcionario del Ministerio Relaciones Exteriores.

(Reporte ​de Elizabeth Piper, Andrew MacAskill y Sarah Young; reporte adicional de William James, Paul Sandle y Alistair Smout; escrito por Elizabeth Piper; editado en español por Carlos Serrano)