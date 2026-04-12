Los comicios en Perú cerrarán a las 19 horas de Argentina.

Este domingo 12 de abril, más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente, vicepresidente, integrantes del nuevo Congreso bicameral y representantes al Parlamento Andino, en un proceso electoral sin precedentes por su complejidad y contexto político.

La oferta electoral es la más amplia en la historia del país, con 35 candidatos presidenciales y una boleta de votación que, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mide más de 40 centímetros de largo y cuenta con cinco columnas para distintos cargos. Además, por primera vez en más de 30 años, los peruanos elegirán a 130 diputados y 60 senadores, recuperando la bicameralidad en el Congreso.

El voto es obligatorio hasta los 70 años y voluntario a partir de esa edad. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitaron plataformas digitales para consultar locales, mesas y listas oficiales de candidatos.

La elección se da en un momento crítico para la democracia peruana. En la última década, el país tuvo ocho presidentes en diez años, con cuatro destituidos, dos renuncias y dos mandatos de transición, una situación que refleja la profunda inestabilidad institucional y el deterioro del equilibrio de poderes.

Elecciones presidenciales en Perú: a qué hora se conocerán los resultados

Las mesas de votación abrieron a las 7 y funcionarán hasta las 17 (19 en Argentina). Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se publicarán los resultados de las elecciones presidenciales de forma progresiva en su página web oficial.

Uno por uno: los candidatos a presidente

Ronald Atencio del partido Alianza Venceremos : tiene 44 años, es abogado y exdefensor legal de figuras políticas como Guillermo Bermejo. Atencio no tiene cargos ejecutivos previos en la administración pública nacional.

: tiene 44 años, es como Guillermo Bermejo. Atencio no tiene cargos ejecutivos previos en la administración pública nacional. Herbert Caller del partido Partido Patriótico del Perú : tiene 47 años, es i ngeniero industrial y exdirector de empresas mineras. Caller ha participado en gremios empresariales y posee un perfil técnico sin trayectoria parlamentaria ni ejecutiva previa.

: tiene 47 años, es i Caller ha participado en gremios empresariales y posee un perfil técnico sin trayectoria parlamentaria ni ejecutiva previa. Ricardo Belmont del partido Partido Cívico Obras : tiene 80 años, es periodista y exalcalde de Lima. Belmont cuenta con formación en comunicación y busca regresar a la política nacional tras habe r sido congresista y burgomaestre.

: tiene 80 años, es periodista y exalcalde de Lima. Belmont cuenta con y busca regresar a la política nacional tras habe Alex Gonzáles del partido Partido Demócrata Verde: tiene 64 años, es administrador de empresas y exalcalde de San Juan de Lurigancho . Gonzáles ha centrado su gestión municipal en iniciativas de seguridad ciudadana.

tiene 64 años, es . Gonzáles ha centrado su gestión municipal en iniciativas de seguridad ciudadana. Jorge Nieto del partido Partido del Buen Gobierno : tiene 74 años, es sociólogo y exministro de Cultura y Defensa . Nieto posee experiencia en docencia universitaria, asesoría en políticas públicas y análisis político.

: tiene 74 años, . Nieto posee experiencia en docencia universitaria, asesoría en políticas públicas y análisis político. Francisco Diez-Canseco del partido Partido Perú Acción: tiene 79 años, es abogado, periodista y empresario. Fue diputado por Lima y presidió comisiones parlamentarias, siendo el fundador de su actual organización política.

tiene 79 años, es abogado, periodista y empresario. Fue diputado por Lima y siendo el fundador de su actual organización política. Walter Chirinos Purizaga del partido Partido PRIN: tiene 57 años, es contador público y técnico en mercadotecnia. Ejerció como director general de Gobierno Interior en 2018 y actualmente es el apoderado legal de su partido.

tiene 57 años, es y técnico en mercadotecnia. Ejerció como director general de Gobierno Interior en 2018 y actualmente es el apoderado legal de su partido. Paul Davis Jaimes Blanco del partido Partido Progresemos : tiene 47 años, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas. Jaimes Blanco ha desempeñado labores como asesor legal tanto en el sector público como en el privado.

: tiene 47 años, es y licenciado en Ciencias Políticas. Jaimes Blanco ha desempeñado labores como Carlos Espá del partido Partido Sí Creo : tiene 65 años, es ingeniero agrónomo y empresario agrícola . Cuenta con una trayectoria enfocada en la gestión de proyectos productivos y el desarrollo rural.

: tiene 65 años, es . Cuenta con una trayectoria enfocada en la gestión de proyectos productivos y el desarrollo rural. Carlos Álvarez del partido Partido País Para Todos : tiene 62 años, es comunicador social y actor. Álvarez cuenta con una extensa trayectoria en medios de comunicación y ha liderado diversos proyectos sociales y educativos.

: tiene 62 años, es comunicador social y actor. Álvarez cuenta con y ha liderado diversos proyectos sociales y educativos. Fernando Olivera del partido Partido Frente de la Esperanza 2021 : tiene 67 años, es abogado y exministro . Olivera ha sido parlamentario y embajador, destacando históricamente por su participación en la lucha anticorrupción.

: tiene 67 años, es . Olivera ha sido parlamentario y embajador, destacando históricamente por su participación en la lucha anticorrupción. Vladimir Cerrón del partido Partido Perú Libre : tiene 55 años, es médico y exgobernador regional. Su experiencia se centra en el sector salud y la administración regional, aunque actualmente mantiene una orden de prisión preventiva.

: tiene 55 años, Su experiencia se centra en el sector salud y la administración regional, aunque actualmente mantiene una orden de prisión preventiva. Marisol Pérez Tello del partido Partido Primero La Gente: tiene 56 años, es abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos . Posee experiencia legislativa como excongresista y se desempeña como docente universitaria.

tiene 56 años, es abogada y . Posee experiencia legislativa como excongresista y se desempeña como docente universitaria. Roberto Sánchez del partido Partido Juntos por el Perú : tiene 57 años, es psicólogo, exministro de Comercio Exterior y Turismo y excongresista . Sánchez ha trabajado en gestión pública y en la promoción de derechos sociales.

: tiene 57 años, es psicólogo, . Sánchez ha trabajado en gestión pública y en la promoción de derechos sociales. José Luna Gálvez del partido Partido Podemos Perú : tiene 70 años, es economista, empresario y fundador de la Universidad Telesup . Se ha desempeñado como congresista y es un conocido promotor de proyectos educativos.

: tiene 70 años, es economista, . Se ha desempeñado como y es un conocido promotor de proyectos educativos. Armando Massé del partido Partido Democrático Federal: tiene 66 años, es administrador de empresas y productor musical . Ha dirigido la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y gestionado iniciativas culturales.

tiene 66 años, es . Ha dirigido la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y gestionado iniciativas culturales. Álvaro Paz de la Barra de Partido Fe en el Perú : tiene 42 años, e s abogado y exalcalde de La Molina . Su gestión municipal priorizó la seguridad y el urbanismo, además de participar activamente en gremios municipales.

de : tiene 42 años, e . Su gestión municipal priorizó la seguridad y el urbanismo, además de participar activamente en gremios municipales. Wolfgang Grozo del partido Partido Integridad Democrática : tiene 58 años, es abogado y docente universitario . Grozo cuenta con experiencia en asesoría jurídica y ha ocupado cargos en diversas instituciones estatales y educativas.

del partido : tiene 58 años, es abogado y . Grozo cuenta con experiencia en asesoría jurídica y ha y educativas. Keiko Fujimori de Partido Fuerza Popular: tiene 50 años, es economista y excongresista . Es la hija del expresidente Alberto Fujimori y ha competido en tres procesos presidenciales previos y su trayectoria está ligada a la política parlamentaria y de oposición.

tiene 50 años, . Es la y ha competido en tres procesos presidenciales previos y su trayectoria está ligada a la política parlamentaria y de oposición. César Acuña de Partido Alianza Para el Progreso: tiene 73 años, es ingeniero y empresario educativo. Fundador de la Universidad César Vallejo, ha sido alcalde, gobernador regional y congresista.

tiene 73 años, es y empresario educativo. Fundador de la Universidad César Vallejo, Yonhy Lescano del partido Partido Cooperación Popular : tiene 67 años, es abogado y cuenta con una amplia trayectoria legislativa como excongresista , donde promovió leyes de protección al consumidor.

: tiene 67 años, es abogado y , donde promovió leyes de protección al consumidor. Alfonso López Chau del partido Partido Ahora Nación : tiene 75 años, es ingeniero civil y exrector universitario. Su experiencia profesional está vinculada a la gestión educativa, la academia y la planificación de infraestructura.

: tiene 75 años, es y exrector universitario. Su experiencia profesional está vinculada a la gestión educativa, la academia y la planificación de infraestructura. Rafael Belaunde del partido Partido Libertad Popular : tiene 51 años, es ingeniero industrial y exministro de Energía y Minas . Ha trabajado en consultoría y gestión tanto en el sector público como en el privado.

: tiene 51 años, es . Ha trabajado en consultoría y gestión tanto en el sector público como en el privado. Rosario Fernández del partido Partido Un Camino Diferente : tiene 51 años (según registro de postulación), es abogada y ex presidenta del Consejo de Ministros. Ha ocupado diversas carteras ministeriales y cargos en el ámbito jurídico.

: tiene 51 años (según registro de postulación), es Ha ocupado diversas carteras ministeriales y cargos en el ámbito jurídico. José Williams del partido Partido Avanza País : tiene 74 años, es general retirado del Ejército y congresista . Es reconocido por liderar la operación Chavín de Huántar y su experiencia se centra en seguridad nacional y legislación.

: tiene 74 años, es general . Es reconocido por liderar la operación Chavín de Huántar y su experiencia se centra en seguridad nacional y legislación. Carlos Jaico del partido Partido Perú Moderno: tiene 58 años, es abogado y exsecretario general de la Presidencia . Cuenta con experiencia técnica en gestión pública y asesoría legal de alto nivel.

tiene 58 años, es abogado y . Cuenta con experiencia técnica en gestión pública y asesoría legal de alto nivel. Mario Vizcarra del partido Partido Perú Primero : tiene 71 años, es ingeniero civil enfocado en el sector de la construcción e infraestructura. No ha ocupado cargos de elección nacional previos a esta candidatura.

: tiene 71 años, es No ha ocupado cargos de elección nacional previos a esta candidatura. Antonio Ortiz del partido Salvemos al Perú : tiene 70 años, es abogado y empresario con experiencia en gestión privada. Ha participado en proyectos sociales y de desarrollo comunitario.

: tiene 70 años, es y empresario con experiencia en gestión privada. Ha participado en proyectos sociales y de desarrollo comunitario. George Forsyth del partido Partido Somos Perú: tiene 43 años, es exarquero de fútbol profesional y exalcalde de La Victoria . Su experiencia política se basa en la administración municipal y seguridad ciudadana.

tiene 43 años, es . Su experiencia política se basa en la administración municipal y seguridad ciudadana. Enrique Valderrama del partido Partido Aprista Peruano : tiene 39 años, es abogado y dirigente juvenil. Cuenta con trayectoria dentro del Apra en espacios de análisis político y liderazgo partidario.

: tiene 39 años, es y dirigente juvenil. en espacios de análisis político y liderazgo partidario. Rafael López Aliaga del partido Partido Renovación Popular : tiene 65 años, es empresario y actual alcalde de Lima (en licencia o funciones según el momento). Su experiencia incluye la gestión de empresas ferroviarias, hoteleras y municipales.

: tiene 65 años, es empresario y (en licencia o funciones según el momento). Su experiencia incluye la gestión de empresas ferroviarias, hoteleras y municipales. Charlie Carrasco del partido Partido Demócrata Unido Perú : tiene 45 años, es economista y consultor organizacional. Ha trabajado en l a gestión de proyectos dentro del sector público y privado.

: tiene 45 años, y consultor organizacional. Ha trabajado en l y privado. Fiorella Molinelli de la Alianza Fuerza y Libertad : tiene 51 años, es economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social . Ha dirigido EsSalud y trabajado en diversos organismos internacionales.

: tiene 51 años, es . Ha dirigido EsSalud y trabajado en diversos organismos internacionales. Roberto Chiabra de la Alianza Unidad Nacional: tiene 76 años, es general retirado y exministro de Defensa . Su trayectoria se concentra en el sector castrense, la seguridad nacional y la labor parlamentaria.

tiene 76 años, es . Su trayectoria se concentra en el sector castrense, la seguridad nacional y la labor parlamentaria. Mesías Guevara del partido Partido Morado: tiene 62 años, es ingeniero electrónico y exgobernador regional de Cajamarca. Ha sido congresista y presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

¿Qué se vota en Perú?

Los peruanos no solo eligen presidente y vicepresidentes, sino que votarán por un nuevo Congreso bicameral, compuesto por 130 diputados y 60 senadores, restableciendo una estructura eliminada en 1992. Además, se elegirán cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino, órgano deliberante regional que promueve la integración entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.